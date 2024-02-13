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Emekli bayram ikramiyesi tutarı! Ne 3 bin ne 5 bin tam 15 bin lira açıklandı

Bayram ikramiyesi ile alakalı gelişmeler devam ediyor. Bakan Işıkhan'ın ikramiye zammı müjdesi akabinde hesaplamalar başlamış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:05
Emekli bayram ikramiyesi tutarı! Ne 3 bin ne 5 bin tam 15 bin lira açıklandı

2024 yılı maaş zamları açıklamalarının bitmesi akabinde emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında onay alan emekliye TÜİK oranına ek refah payı ile yüzde 42.6 zam sonrasında verilen müjde de zam oranı yüzde 49,25'e çıkartılmıştı. Zamlı maaş ödemeleri tamamlanırken, Erdoğan'ın 2024 emekli yılı olacak açıklaması sonrasında emeklinin beklentisi bitmedi. Maaşlara ek zam talebinin oluştuğu şu günlerde bayrama sayılı vakit kala emekli bayram ikramiyeleri ile de alakalı gelişmeler yaşanıyor. Emekli vatandaşa geçtiğimiz seçim senesinde zamlı ödenen bayram ikramiyelerinin yerel seçimler öncesinde tekrar zamlanabileceği açıklanırken, bu kapsamda talep ve hesaplamalar da açıklanmaya başladı.

TL

CHP, emekli bayram ikramiyesinin olması gereken rakam konusunda talebini iletti. Geçtiğimiz günlerde bakın Vedat Işıkhan tarafından emekli ikramiyelerine zam yapılacağı müjdesi verilmişti. Yapılan bu açıklama akabinde CHP taraflarından yeni bir teklif belirtildi. Emekli ikramiyesi ödenecek tutarı şu sıralar merak konusu olarak gündemdeki yerini alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer tarafından belirtilen talepte, emeklilere sağlanan Bayram ikramiyesinin 15 lira olması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.

CHP bayram ikramiyesi talebi

Bakan Işıkhan tarafından yapılan ikramiye açıklaması emekli tarafında yeni bir heyecana mahal verirken, CHP de parti talebini geçtiğimiz gün belirtti. 15.000 lira açıklamasını yapan CHP'li Taşçıer, bu tutarın emekliye lütuf olmadığını verilmesi gereken Hak olduğunu ifade etti. Ülkemizde 6 milyondan fazla emeklinin emekli maaşı haricinde çalışarak ek maaşa ihtiyaç duyduğunu belirten Taşçıer, emeklilere 3000 lira ya da 5000 lira gibi tutarın reva görülmemesi gerektiğini açıkladı. Özellikle de enflasyon rakamlarının bu derece hortladığı günümüzde emeklinin hakkının 15.000 lira olduğunu belirtti

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