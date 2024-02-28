Emekli için kara haber tez duyulmuştu: Maaşlardan kesilecek tutar açıklandı

Emekli maaşlarına Ocak ayında arka arkaya 2 zam uygulaması yapılmıştı. İlk zam oranı yüzde 42.6 olarak açıklanırken, sonrasında refah payı oranı arttırılarak memur zam kat sayısına eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkartılırken, 2. zamlı maaşların alınmasına rağmen bir çok spekülasyon ortaya atılmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına senede 2 kere zam yapılıyor. Ve bu zamlara her dönemde refah payı uygulaması devreye giriyor. Emeklinin alım gücünün arttırılması adına enflasyon rakamlarına ek olarak verilen refah payı ödemeleri ile alakalı sosyal medya da son dakika yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

Emekli maaşları ile alakalı ortaya atılan iddialarda emekli maaşlarına artık refah payı uygulamasının devrede olmayacağı belirtilirken, bu kapsamda son yapılan refah zammının da geri alınacağı konusu açıklanmış bulunuyor. öyle ki yapılan hesaplamalarda emeklinin maaşından 2 bin lira kesileceği de konuşuluyor.





MEHMET ŞİMŞEK EMEKLİ MAAŞI KESİNTİSİNİ AÇIKLADI

Yeni yılda emekli maaş hesaplamalarında yaşanan değişimler ile birlikte refah payının kaldırılması konusunda hükümetten açıklama yapıldığı iddiaları ortaya atılırken Bakan Mehmet Şimşek konu ile alakalı son dakika açıklama yaptı. Hükümetin yıllardır uygulanan refah payı sistemini kaldıracağı konuşulurken uzmanların yaptığı hesaplamalarda geriye dönük olarak da hesaplardan artı ödeme alınacağı ve bunun 2 bin liraya tekabül edeceği iddia ediliyor. Söz konusu uygulamanın Temmuz ayı ile birlikte uygulamaya sokulacağı konusunda iddialar da ortalıklarda dolanıyor. Emekliye maksimum yapılan yüzde 12-13'lük refah payı uygulamasının kaldırılması durumunda bu durumun maaşlara 2 bin lira eksik yatacağı anlamına geldiğini belirtenler de mevcut.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİNTİ OLACAK MI

Emekliyi üzecek bu iddiaların ardı arkası kesilmez iken konu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne kadar ulaşmış bulunuyor. Emekli maaşlarında kesinti yapılamayacağını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emekli maaşlarında refah payı uygulamasının devreden çıkacağı konusunda açıklamalarında gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konu ile alakalı yapılan açıklamada ; Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.