Emekli maaş zammı için erken tarih ortaya çıktı! Refah payı gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '' Emekliler yılı'' açıklaması sonrasında emekliler 2024 yılından umudunu kesmemişe benziyor. Ocak ayında ilk yüzde 42,6 olarak açıklanan zamma istinaden sonrasında 4C ile eşitlenen oran yüzde 49,25'e yükselmişti. Yapılan hesaplamalar ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak hesaplanırken, git gide artan enflasyon maaşlarda da erimeye mahal vermeye başladı. Özellikle de yerel seçim öncesinde seyyanen zam bekleyen emeklinin hayali suya düşmüşken, hükümet tarafından sosyal destek açıklamaları tekrardan emekliyi heyecanlandırmaya yetti.





Seyyanen zam konusu rafa kaldırılmış olsa da uzman ekonomistler tarafından bir çok zam haberi ve hesaplamaları yapılıyor. Son gelen haberler ise emeklileri oldukça sevindirecek nitelikte. Geçim sıkıntısı yaşayan ve hayatını idame ettirmede zorlanan, alım gücü düşen emekliler için hükümet harekete geçti. Meclise sunulacak 7 maddelik destek paketi ile emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir plan hazırlandı.

Bu maddeler arasında en çok dikkat çeken emekli maaşlarına enflasyon farkına ek olarak refah payının da ekleneceği bilgisi olurken, oran henüz netleşmese de emeklinin alım gücünü büyük ölçüde arttıracağı tahmin ediliyor. Emekli maaşlarının hesaplanmasında kök maaşta da artış öngörülürken, bu sayede emeklinin aylık geliri artacağa benziyor. Hükümet tarafından emekli maaşlarının hesaplanması konusunda birçok güncelleme yapılacağı tahmin ediliyor. Bu sayede daha adil ve şeffaf bir şekilde maaş hesaplamasının devreye gireceği belirtilmiş bulunuyor.





DÜŞÜK MAAŞLARA SEYYANEN ZAM

Maaşları düşük olan emekliyi desteklemek adına taban maaşta artış öngörülürken bu artışın seyyanen desteklerle ve özelleştirileceği tahmin ediliyor. Emekliye sosyal destek kapsamında sağlık, ulaşım, konut gibi temel ihtiyaçlar ile alakalı çeşitli destekler sunulacağı ve bu desteklerin de temmuz ayı öncesinde onaylanacağı öngörülüyor.

Emeklinin taleplerini dinleyen ve çözüm üreten bu yeni adımlar emekliye moral kaynağı olacak. Özellikle de refah artışı emeklinin geçim sıkıntısından ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.