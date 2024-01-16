Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 11.000 TL sevindirse de Şubat detayı kahredecek

4A ve 4B emekli maaşı açıklamaları için bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı sonuçları merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli zammı son dakika gelişmeleri ile alakalı açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. 2024 ilk yarısında emekli maaşına kaç para zam gelecek? Emekli maaşına refah payı zammı gelecek mi? sorularının yanıtları ile birlikte uzman isimlerin emekli maaş zammı ile alakalı en yakın tahminleri sizlerle...

Uzun süredir yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi sebebiyle ertelenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yarın emekli maaşlarının zamlı olarak ödeneceğine istinaden emeklinin gözü net açıklama için Kabine Toplantısı sonuçlarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrasında zam konusunda açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Peki en düşük emekli maaşı kaç para olacak? En düşğk emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında memur maaş katsayısı ortaya çıkmış ve memura yüzde 49,25 zam onay almıştı. Asgari ücretliye de yüzde 49,11 oranında zam yapıldığı göz önünde bulundurulursa, emeklinin şimdiden hak kazandığı yüzde37,57'lik zammın da bu oranlara eşitleneceği tahmin ediliyor.





EMEKLİ MAAŞ ZAMMI REFAH PAYI İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen emekli maaşına refah payı uygulamasının sona gelindiği biliniyor.

EMEKLİ ZAMMI KABİNEDE

Geçtiğimiz gün düzenlenmesi planlanan ancak bugüne kalan Kabine Toplantısında ana gündemin emekli maaş düzenlemesi ve terör konusu olduğu tahmin ediliyor. Şu sıralar başlayan Kabine Toplantısı'nın bitmesi akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli maaş zam oranının açıklanması bekleniyor. Yapılan açıklama sonrasında düzenlemenin meclise girerek onay alması akabinde onaylanacağı bilinirken, yarın maaşlara yetişip yetişmeyeceği konusu da merak konusu oluyor.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11.000 TL OLACAK

Bugüne kadarkş tahminlerinde başarılı olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından en düşük emekli maaşı konusunda değerlendirmeler sunuldu. En düşük emekli maaşı dahil emekli maaşlarını memur zam oranı kadar zamlanma ihtimali üzerinde suran Erdursun, ''En düşük emekli maaşını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle 11 bin lira olarak açıklayacak. Bu rakamı da aylardır söylüyoruz. 11.500 TL ve belki de seçim öncesinde, olma ihtimali çok az ama, 12 bin liraya çıkabilir bu rakam.'' dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BU AY ÖDENMEYECEK

Emekliye refah payı zammının yapılacağını ancak bu aya yetişmeeyeceğini sözlerine ekleyen Erdursun “Zamlı emekli maaşı ödemeleri büyük ihtimal bu aya yetişmeyecek. Aradaki fark Şubat ayında ödenecek” dedi.

Sadece iddia çerçevesinde sunulan hesaplamalar, bugün Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek.