Emekli maaş zammı için kulis bilgisi 'O orana yuvarlanabilir'

Yeni yıla sayılı günler kala merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Asgari ücretin açıklanması sonrasında gözler emekli ve memur maaş zamlarına çevrilmişken, hesaplanan formüllerde bir çok rakam ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz gün asgari ücret zammı için açıklanacak karar milyonlarca vatandaş tarafından takip edilirken yapılan açıklama sonrasında gözler 2024 emekli maaş zammına çevreli bekliyor. Asgari ücrete %49 zam yapılırken emekli maaş zammının da bu oranlara yakın olarak yapılması bekleniyor. Kulislerde asgari ücrete yapılan yüzde 49 zam oranına eşdeğer bir oranda emekliye de zam yapılacağı iddia edilirken emekli maaş zammı için 3 Ocak tarihi merakla bekleniyor.





Yılın son gününe sadece 2 gün kaldı. Yeni yıl itibariyle milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Bunun için ilk karar asgari ücret için çıkmışken 2024 yılı için asgari ücret 17 bin ₺2 olarak açıklanmış bulunuyor.

2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Açıklaması yapılan asgari ücret zammı akabinde emekli, maaşına yapılacak olan zam oranı ile alakalı açıklamaları yakından takip ediyor.





3 OCAK'TA ŞEKİLLENECEK

5 aylık enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında Aralık ayı enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu sayede 6 aylık enflasyon verileri tamamlanmış olacak. Ve bu orana göre de emekli zammı şekillenecek. Emekliye de aynı asgari ücretliye yapıldığı gibi enflasyon artı refah payı uygulaması düzenleneceği tahmin ediliyor

Öte yandan enflasyon verisine ek olarak yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak olan bazı verilere göre de emekli maaş zammına artı oranda düzeltme yapılacağı da konuşuluyor. Ancak Ankara kulislerinden gelen bilgiler doğrultusunda emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak olan zam oranının tıpkı asgari ücret oranı civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda hükümete yakın gazeteciler ve SGK uzmanları emeklilere yapılacak olan zamlar konusunda %47 %48 oranına kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Bu oranların ise %50 oranını yuvarlanabileceği ve zammın tıpkı memur maaş zammı gibi yüzde 50 civarında seyredeceği tahmin ediliyor