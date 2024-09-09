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Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Emekli maaşlarındaki artış, bankalar arasında promosyon savaşlarını kızıştırdı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:28
Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı


Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanmış durumda. 2024 yılının Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseldi. Eylül ayının ortalarına gelirken, emekliler için yeni gelişmeler de hızla takip ediliyor.

Emekli Promosyonlarının Artışı

Uzmanlar, emekli maaşlarına gelen zammın yanı sıra bankaların sunduğu emekli promosyonlarının da artacağı öngörüsünde bulunuyor. Eylül ayı itibarıyla bazı bankalar, maaş zammının ardından 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaya başladı.

Yarışın Kızıştığı Bankalar

Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar, emeklilere cazip kampanyalar sunarak rekabette öne çıkmaya çalışıyor.

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Eylül Ayındaki Promosyon Tutarları

  • Vakıfbank: 12.000 TL nakit promosyon ve ilave 12.000 TL'ye kadar ek fırsat ile toplamda 24.000 TL kazanç.
  • Yapı Kredi: 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmakta.
  • Garanti BBVA: Emekli maaşına göre değişken promosyonlar sunulmakta.
  • Akbank: 15.000 TL'ye varan promosyon ile yeni emeklilere ulaşmayı hedefliyor.
  • Ziraat Bankası ve Halk Bankası: Emekli promosyonları 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Sonuç olarak, emeklilerin maaş taşıma süreçlerinde bankaların sunduğu cazip fırsatlar, Eylül ayında büyük bir ilgi görmekte. Bu süreçte emeklilerin birbirinden avantajlı kampanyaları değerlendirmesi bekleniyor.

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