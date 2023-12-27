Emekli maaş zammı şekilleniyor! Yüzde 38,08'e ek -12 iyileştirme geliyor

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından gün gün araştırılmaya devam ediyor. Zamlı maaş için geri sayım devam ediyor. Kasım ayı enflasyonu açıklanması sonrasında 5 aylık enflasyon rakamı %33,66 olarak şekillenmişti. Bu kapsamda emekli maaşı zammı şu anda son enflasyona göre yüzde 33,66 olurken Aralık ayı enflasyon oranı ile gerçek zam ortaya çıkacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024 zam çalışmaları devam ediyor. 3 Ocak itibari ile açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamı sonrasında, son 6 aylık dönemin toplam enflasyon rakamına ek olarak refah payının da eklenmesi ile birlikte emekli maaşını şekilleneceği biliniyor. Peki 4A 4B 4C en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? işte detaylar...

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ %38,08

Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu kapsamda yıl sonu enflasyon beklentisi %65'in üzerinde seyrederken 6 aylık enflasyon beklentisi ise %38,08'e çıktı.





EMEKLİYE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ

Ocak ayında emekli maaşlarına iki şekilde düzenleme yapılacağı tahmin ediliyor. Emekli maaş zammı için bütün kök maaşlarda artış yaşanacağı bilinirken, en düşük emekli maaşının hazine destekli olarak sil baştan şekilleneceği de tahmin ediliyor. 16 milyon emekli vatandaşın gelirini arttıracak olan emekli kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı alanlar dahil, bütün emeklilerin maaşları tekrardan hesaplanacak.

REFAH PAYI OLACAK

Piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık zam oranı %38,08 olarak tahmin edilirken, buna ek olarak refah Payı uygulamasının devreye sokturacağı tahmin ediliyor. Hatta hükümete yakın isimlerden gelen detaylarda emekli maaş zammına enflasyon rakamları haricinde %10-12 arası refah payını ekleneceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda emekli maaş zammının yaklaşık %40 ile 50 arasında değişkenlik gösterebileceği savunuluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon rakamlarına bakılacak olursa yılın ilk yarısı için belirlenecek olan en düşük emekli maaşının 10.000 TL'den başlayacağı ve bu rakamın 11.500 TL'ye ulaşabileceği konusunda hesaplamalar devam ediyor. Net tutar henüz açıklanmasa da Ocak ayının 3'üne gözler çevrili bekliyor





5 BİN LİRA İKRAMİYE YASALAŞIYOR

Çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılması akabinde, çalışan emekliye 5 bin lira ödemenin ne zaman verileceği merak ediliyordu. Son dakika gelen haber de 5 bin lira ikramiyenin yasalaştığı ve Resmi Gazete'de yayınlanacağı açıklanırken, 28-29 Aralık'ta hesaplara aktarılacağı bildirildi.