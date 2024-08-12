Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Emekli olmak her kişinin en büyük hayali. Özellikle de geçtiğimiz sene kabul edilen EYT yasası akabinde milyonlarca birey emekli olurken, önümüzdeki süreçte de 1 milyona yakın kişinin emekli olmak hakkından faydalanabileceği konuşuluyor. Emekli olmak için gerekli şartların sağlanması adına, emekli adayın tüm çalışmalarını sürdürürken, emeklilik başvuru ile alakalı uzmanların uyarıları da devam ediyor.



EMEKLİLERE 2025 UYARISI

SGK Uzmanı Murat Bal tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada emekli olunması için başvuru yapılabilecek olan tarih aralıklarını değerlendirdi. 2025 yılında emekli maaşlarında büyük bir düşüş yaşanacağını duyurarak, emekli olmak isteyenleri harekete geçirdi.





Uzmanlar tarafından sunulan değerlendirmede 2024 senesi içerisinde emekli olmak 2025 senesinde emekli olmaya göre büyük avantajlar sağlayacağı belirtilmiş bulunuyor. Uzman isim tarafından yapılan hesaplamalar ile bu durum gözler önüne serilirken 2024'te emekli olan bir kişinin bağlanan 15.800 TL maaşı aynı şartlarda 2025 yılında başvuru yapan kişiler için sadece 11.640 TL olacağı hesaplanıyor. .





DİLEKÇENİZİ HAZIR EDİN

Bal açıklamasında Aralık ayına kadar emeklilik dilekçesinin verilmesi kapsamında yüksek maaş avantajından faydalanabileceğini belirtmiş bulunuyor. Bu kapsamda emeklinin, emeklilik sürecini hızla yetiştirmesi ve bu kaybı ortadan kaldırılması adına zamanında hareket edilmesinin öneminden bahsetmiş bulunuyor. Ocak ayı gelmeden emekli olmayı planlayanlar dikkatli olarak bu süreci atlatması gerekliliği konusunda uyarıda bulunan isim, düşük maaş almamak adına gerekli koşulların en kısa zamanda tamamlanması gerekliliği konusuna da değiniyor