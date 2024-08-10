Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Türkiye’de emekli maaşları emeklinin yaşamını idame ettirmesi konusunda düşük seyrediyor. Hükümet konu ile alakalı çalışmalarını sürdürürken, emeklinin refahı adına karşılıksız olarak sunulan promosyonlar konusuna gün gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekli promosyonları bankalar arasında rekabeti arttırırken, bu durumda en karlı emekli çıkıyor. Her ay başında bankalar güncel emekli promosyonu tutarlarını açıklıyor. Stabil seyredebilen tutarlar zamlı olarak da açıklanabiliyor. Emeklinin hayat standartlarını artırmak amacıyla bankalar arasında sunulan promosyonlar ve kampanyalar giderek tutar ve çeşitlilik artışına giriyor.





Kamu bankası devi Vakıfbank’da emekli promosyonu konusunda tutarları ile oldukça dikkat çekiyor. VakıfBank, 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olan bireylere yönelik düzenlediği kampanyasında promosyona ek olarak kampanya bazında ödeme yapıyor.





SADECE YENİ EMEKLİYE ÖDEME

Yeni kampanya duyurularını yinelemeye devam eden Vakıfbank, yeni emekl olan müşterilerine özel olarak başlattığı kampanyasında 12.000 TL'lik nakit promosyonuna ek olarak, 12 ay boyunca yaptıkları alışverişlerden aylık bazda 500 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sağlıyor. Kredi kartı ve bankamatik kartları ile ayrı ayrı yapılacak olan 500 TL ve üzeri alışverişe sağlanacak olan ödeme, her iki kartın da kullanılması durumunda aylık 1000 TL’ye kadar yükselebilecek. Bu durumda yeni maaş emeklisi toplamda 12,000 TL’ye varan artı geri iade ödemesi alacak.

Hal bu iken 8.000 TL en düşük emekli promosyonuna hak sahibi olan emekli, 12.000 TL'de aylara bölünmüş olarak artı alabilecek.