Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Ekonomik koşullar vatandaşın nakit ihtiyacını arttırmaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş eşten dosttan borç isteme döneminin sona erdiği şu günlerde bankalara yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları da politika faizlerinin 1 senedir yükselişini sürdürmesi ile birlikte tavan oranlara ulaşmış bulunuyor. Bankacılık sektöründe yaşanan faiz artışları vatandaşı tedirgin ederken, kimi bankalar tarafından sunulan kampanyalar ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB)'de düzenlediği yeni kampanyası ile ilgi odağı olurken, vatandaşın tedirgin bekleyişine ilaç gibi geleceğe benziyor. TEB, 23 Mayıs 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak faizsiz ve taksitli kredi imkanı sunarken, toplamda 50.000 TL nakit ihtiyacının karşılanacağı banka tarafından belirtilmiş bulunuyor. Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabilir? İşte TEB yeni kredi kampanyası ve detaylaerıj...

0 FAİZLİ TAKSİTLİ NAKİT AVANS KAMPANYASI

TEB’in sunduğu ve dikkatleri üzerine toplayan kampanya, %0 faizle sunulacak olan taksitli nakit avans fırsatını içeriyor. Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kampanya da, CEPTETEB Mobil üzerinden başvurular değerlendirilmeye alınıyor. İlk defa kredi kartı başvurusu yapacak olan ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamlayan müşteri, bu fırsattan faydalanabileceği de açıklanmış bulunuyor. CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlamak zorunda olunan başvuruların aksi yapıldığı durumlarda bu kampanyadan faydalanma imkanı bulunmuyor. Yeni müşteri olan asgari ücretli, memur ve emekliler özellikle bu kampanyadan faydalanabiliyor.

TEB KREDİ KAMPANYASI

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, 18-70 yaş aralığında olmaları ve Findeks kredi notunun 1750 ve üzerinde olması gerekiyor. Öte yandan, kampanya sadece yeni müşteriler için geçerli olduğundan, daha önce TEB ile çalışmamış kişiler başvuru yapabiliyor. Müşteriler, belirlenen vade ve faiz oranlarıyla %0,5 tahsis ücreti ödeyerek 25.000 TL'ye kadar nakit avans alabiliyor. Taksitli nakit avans ise kredi kartı limitine göre belirleniyor.

TEB faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin ilk defa bankaya müşteri olma işlemlerini tamamlamış olması şartı mevcut. İlk kez TEB müşteri olacaklar mobil uygulamalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kredi kartı başvurusu, CEPTETEB Mobil üzerinden onaylandıktan sonra taksitli nakit avans için 14 gün içinde gerçekleşmesi zorunluluğu da kampanya koşullarında yer alıyor. Müşteri olup da kredi kartı başvurusu onay almayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacak.

25.000 TL kredi

Öte yandan yeni müşterileirn faydalanabileceği 6 ay vadeli 25.000 TL kredi de kredi notu 1750 olan müşterilere sağlanmakta iken, gerek banka web adresi gerekse de şubelerden gerekli bilgiler alınabiliyor.