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Emekliler dikkat! Promosyon savaşları çılgınlaştı: Temmuz'da kazanan siz olacaksınız

Haziran ayı sonunda bitecek olan banka promosyonlarına tekrardan güncelleme gelmesi bekleniyor. Temmuz ayında maaş artışına ek olarak maaş aralıkları değişecek iken tutarlarda da değişkenlik olabileceği ön görülüyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 18:00
Emekliler dikkat! Promosyon savaşları çılgınlaştı: Temmuz'da kazanan siz olacaksınız

Emekli maaşını taşıyan emekliye özel olarak bankalar tarafından ödül mahiyetinde ek ödemeler yapılıyor. Emekli promosyuonu adı altında ödenen güncel tutarlar bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Mart ayında  Erdoğan tarafından açıklaması yapılan promosyon revizesi akabinde kamu bankaları tutarları ve maaş aralıklarını güncellerken, özel bankalar da bu güncellemelere ek olarak kampanyalarını duyuraya başladı. 

Haziran ayı sonunda bitecek olan banka promosyonlarına tekrardan günceleme gelmesi bekleniyor. Temmuz ayında maaş artışına ek olarak  maaş aralıkları değişecek iken tutarlarda da değişkenlik olabileceği ön görülüyor. Öte yandan maaş artışı ile birlikte maaş dilimine d artış sağlanacağı tahmin ediliyor. 

Haziran ayı için geçerli bankaların ödemesini yaptığı promosyon tutarları merak ediliyor. Bu kapsamda hangi bankanın ne kadar ödeme yapacağı konusu da araştırılıyor. 

ING Bank emekli promosyonunda maaşa göre ödemeye ek olarak 3 bin lira otomatik fatura talimatı veriyor. Bu ek promosyon ile birlikte ödeme 18 bin liraya ulaşıyor. 

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BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Yapı Kredi Bankası da 18 bin lira promosyon ödemesini açıklamış bulunuyor. QNB FİNANSBANK nakit + kredi kartı indirimi ile birlikte 16.200 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 

Emekliye kredi kartı aidatı muafiyeti sağlayan İş Bankası 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti Bankası EYT'lilere kredi imkanı sağlamasına ek olarak 15.000 TL promosyon ödüyor.

Denizbank promosyonu 12.000 TL olurken, Albaraka Türk promosyonunda tutar 16.000 TL'ye ulaşıyor. 

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Kamu bankaları maaşa göre 8.000 - 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. 

Türkiye Fİnans referans ödemesine ek olarak 12.000 TL ödeme yapıyor. 

Promosyonlar bankaya ve tutara göre değişkenlik gösterirken, 3 yıllık maaş alma imzasına karşılık sağlanıyor. 

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