Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Ocak ayında emekliye yüzde 49.24'lik zam verilmişti. Tam da emekli maaş ödeme döneminde verilen ek zam müjdesi ile birlkte ödemeler belirlenen tarihte hesaplara aktarılmıştı. Ocak ayı zammı sonrasında emekli için emekli yılı kapsamında maaşlarda iyileştirme talepleri sunulurken, kabul edilmeyen talep akabinde emekli maaş zammı için gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Temmuz da emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılırken, en düşük emekli maaşını 2500 TL artrtıracak yasa kabul edildi. Temmuz maaşlarına yansımayan bu ödemeler ile alakalı meraklı bekleyiş süreegelirken, emekli bireyi doğrudan ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada emekli maaşı ek ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara aktarılacağı belirtildi.





En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL’ye Yükseldi

Emekli senede 2 kere zamma tabi tutuluyor. Ocak ayında yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10.000 TL'ye yükselirken, bu kapsamda Temmuz ayında alınan karar ile birlikte maaşlar 12.500 TL'ye çıktı.

Türkiye'de SSK (Sosyal Sigorta Kurumu) ve Bağ-Kur (Bağlı Kuruluşlar) emeklilerini ilgilendiren karar akabinde zam farkları için meraklı bekleyiş başladı. Temmuz ayı için yapılan zam farkı ödemeleri kapsamında, emeklilere ortalama 2.500 TL tutarında bir ödemeler bugün itibari ile hesaplara aktarıldı. Ek fark ödemeleri maaş alınan banka hesabına doğrudan aktarılıyor.





Emeklilerin Gözü Bankalarda

Bugün itibari ile hesaplara aktarılacak tutarlar ile alakalı bekleyiş devam ederken, yapılan açıklama sonrasında emekli, bankamatiklerden veya internet bankacılığı üzerinden bakiyelerini kontrol etmeye başladı. Açıklama kapsamında gün içerisinde ödemelerin aktarılacağı belirtildi.