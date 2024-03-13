Emeklilere 49,25 zam sonrası kira, fatura yardımı ve olası seyyanen zam müjdesi!

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında enflasyona yenik düşünce seyyanen zam beklentisine girmiş ancak Erdoğan tarafından bu beklenti hayal olmuştu. Emekliye seçim sonrası vaatleri açıklanmaya devam ediyor. Emekliye seyyanen zam yapılmayacak olması artı sosyal yardımların arttırılacağı açıklamaları, 'emekli sosyal yardıma muhtaç' kaldı yorumlarını yaptırtırken, söz konusu sosyal yardımlar arasında kirada oturan emekliye kira desteği verileceği konuşuluyor.

2024 yılı içerisinde tasarı olarak meclise sunulacağı ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanacağı iddiaları ortalığı alevlendirirken, konu ile alakalı emeklinin meraklı bekleyişi devam ediyor. Seçimlerin yaklaşması ile birlikte emekliye yönelik sosyal paketler ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Bu paketlerden biri de kira yardımı olarak açıklandı.. Söz konusu yardımlarda düşük aylıklı emeklilerin kira yükünü hafifletmek için yerel yönetimler devreye gireceği ve belli miktarlarda kira desteği sunulacağı açıklanmış bulunuyor.





EMEKLİYE 7 YENİ DESTEK

Açıklaması yapılan emekli desteklerinin başında kira desteği yer alırken, toplu ulaşım desteği, Kamu tesislerinde ayrıcalık, Banka hizmetlerinde kolaylık gibi maddeler yer alıyor. Emeklinin bankalarda olan işlemleri için bankalarla ek protokoller imzalanacağı ve bu sayede de emeklinin işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Emekliye kamu düzenlemesinde kamu kurumlarının tesislerinde konaklama ve tatil imkanına sahip olacağı açıklanmış bulunuyor.





EMEKLİYE SU FATURASI BEDAVA

Belli şartları taşıyan emekliye toplu ulaşımda ücretsiz dönemin başlayacağı açıklanırken, 65 yaş kartlarının geri getirileceği de vaatler arasında yer alıyor. Emeklinin merakla beklediği bir konu da fatura desteği olarak gündemdeki yerini koruyor. Emekliye su faturası desteği vaadi açıklanırken, bu vaat kapsamında su faturalarından indirim ya da bedava uygulamalarının devreye alınacağı belirtilmiş bulunuyor.

Hayat pahalılığının arttığı bir dönemde büyük önem taşıyacağı tahmin edilen bu destekler arasında kira desteği büyük bir merakla bekleniyor. Seçim döneminde olmasa bile daha sonrasında emekli için seyyanen artış çalışmalarının başlayabileceği de konuşulurken, taban maaştaki seyyanen destekler için bakanlıkların bir araya gelebileceği vaadi de verilmiş bulunuyor.