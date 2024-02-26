Emeklilik hakkında 2 destek+haftalık çalışma gün sayısına yeni düzenleme: Yeni Torba Yasa geliyor

31 Mart seçimleri akabinde bir çok konuda düzenin değişeceği konuşuluyor. Kimi uzmanlara göre bu değişimin vatandaşın lehine olabileceği konuşulurken, kimi yorumlarda da seçimler sonrasında enflasyon rakamlarının git gide artacağı söyleniyor. 2024 yılında uygulamaya sokulması beklenen yeni torba yasa gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda kadınları, küçük esnafı ve çalışma hayatına dahil olan bireyi yakında ilgilendirecek gelişmeler mevcut. Ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR'lu prim indirgemesi ve çalışma düzenindeki değişimler ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut... İşte detaylar.

Meclis tarafından ilerleyen günlerde emeklilik ve çalışma hayatı ile alakalı birçok yeniliğin açıklanacağı konuşuluyor. Çalışamayan sgk'sı bulunmayan kadınlara sunulacak olan emekli olma hakkı ile alakalı yeni düzenleme gündeme çıkacak iken uzun zamandır BAĞ-KUR'lunun beklediği SSK prim eşitlemesinin de onaylanacağı açıklanmış bulunuyor. BAĞ-KUR SSK prim eşitlemesi Bakan Işıkhan tarafından Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada belirtilmişti. Bu kapsamda küçük esnafın 2024 yılı içerisinde 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanabileceği açıklanmıştı. Öte yandan kadınları da yakından ilgilendiren gelişmelerde erken emeklilik hakkı ile birlikte sosyal güvence imkanı sağlanacağı belirtilmişti.





KADINLARA PRİM DESTEĞİ İLE ERKEN EMEKLİLİK

Aile koruma kalkanı paketi ile birlikte hanesine, çoluk çocuğuna bakarken çalışma fırsatı yakalayamayan ya da emekli olması adına yeterli prim günü bulunmayan ev hanımları için emekli olma hakkı tanınacak olan sistem gündeme çıktı. Uygulanması beklenen sistemde devlet tarafından kadınlar için prim ödemelerinin bir kısmı karşılanacak. Prim ödeme desteği ile birlikte ev hanımlara emeklilik hakkına kavuşabilecek iken sosyal güvenceye de sahip olabilecek.

KADINA PRİM DESTEĞİ HESAPLAMASI

2024 yılında asgari ücrete göre değişkenlik gösteren emeklilik hakkı için prim ödemeleri ile alakalı hesaplamalar da yapılmış bulunuyor. 2024 yılı aylık prim ödemesi 6400 TL olarak hesaplanırken devlet tarafından Aylık 2133 TL destek sağlanacak. Bu kapsamda yıllık olarak devlet 25.602 TL prim ödemesi yapabilecek. Bütün şartları taşıyan ve devletten destek hak kazanan kadınlar bu şartların tamamlanması sonrasında erken emeklilik hakkını sağlayabilecek. Bağ Kur emeklisi olunması adına 5400 gün prim ödemesi yeterli olacak.





ANNEYE YIPRANMA PRİMİ

Öte yandan özellikle de annelere yıpranma payını içeren prim desteği sağlanacak iken yaş indirimi ve çocuk indiriminin de devreye gireceği tahmin ediliyor. Annelere sunulan yıpranma payı primi sayesinde kadınlar ödedikleri primin üzerine her yıl ek olarak gün hakkı kazanabilecek. Bu sayede 4 sene boyunca prim ödemesi yapan bir kadın 5 yıl prim ödemiş olarak kayıtlara geçecek. Bu sayede annelere erken emeklilik kapısı açılmış bulunacak.

SSK BAĞKUR EŞİTLEMESİ

Küçük esnaf için emekli olma şartları arasında kadınlarda 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 gün şartı bulunmaktadır. Son zamanlardaki uygulama ile birlikte kadınlar ve erkeklerin 9.000 gün primden emekli olma hakkına sahip olduğu bilinmektedir. 2024 yılı içerisinde getirilmesi planlanan düzenleme ile birlikte 1800 gün geri çekileceği bu sayede ise 5 yıl az ödenerek 7200 gün sayısı ile bağ-kur SSK prim eşitlemesinin yapılacağı açıklandı.





Bu kapsamda 2008 yılı sonrasında SSK ile bağ-kur 7200 gün şartına eşitlenecek. Bu uygulamanın ilk önce Küçük esnafa sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Berber ,Kuaför, Bakkal, terzi gibi küçük esnaf 7200 gün üzerinden emekli olma hakkını kazanacak iken İlerleyen bir dönemlerde bütün bağ-kurluların bu fırsattan yararlanacağı tahmin ediliyor.

EYT'LİLERE ERKEN EMEKLİLİK

Açıklanan düzenlemenin uygulamaya başlaması bile birlikte yaş şartını tamamlasa da prim gününü dolduramayan milyonlarca küçük esnafın 7.200 günü tamamlaması durumunda hemen emekli olacağı açıklanmış bulunuyor. Öte yandan EYT kapsamında 7.200 günü dolduran birey direk emekli olabilecek

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ PLANLAMALARI

Çalışma hayatına da 2024 yılı içerisinde yeni düzenlemelerin geleceği tahmin ediliyor. Özellikle yeni çalışma modelleri ile birlikte mesai saatlerine de düzenleme yapılacağı tahmin ediliyor. 45 saat olan haftalık çalışma saatinin 40 saate kadar indirgeneceği belirtilirken bu uygulama ile birlikte haftalık tatil sayısının 3 güne çıkacağı tahminleri yapılmış bulunuyor.