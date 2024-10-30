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Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Milyonlarca emekli Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zammı merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:23
Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Milyonlarca emekli Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zammı merakla bekliyor. Temmuz ayında sadece enflasyon zammı alan emeklinin alım gücünde herhangi bir değişiklik olmamışken, artışına devam eden enflasyon, maaşların erimesine mahal vermişti. Hal bu iken emekli kendisine sağlanan ve refahını arttıracak destekleri de yakın metrajına aldı. Gün gün hükümet tarafından emekliye yönelik destek paketleri açıklamaları devam ederken, belediyeler de özellikle en düşük emekli maaşı alan emekliye yönelik destekler sunmaya devam ediyor. Son olarak yeni destek açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor.  

EMEKLİYE PAZAR DESTEĞİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden önemli bir destek müjdesi geldi. Başkan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla dar gelirli emeklilere 10 bin TL’lik pazar desteği verileceğini açıklarken, başvuruların kısa sürede başlayıp biteceği de ifade edildi.  

EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan emekliyi yakından ilgilendiren bu pazar desteği için başvurular, 30 Ekim tarihinde başlayacak ve 8 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuru süreci hem internet üzerinden hem de telefonla sağlanabilecek iken, İBB'nin sosyal yardım portalı olan “İstanbul Senin” (https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/) ve Alo 153 Destek hattı üzerinden detaylı bilgilere ulaşılacak. 

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

HANGİ EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ALACAK? 

Emekliye verilecek olan 10.000 TL pazar desteğinden faydalanmak için emeklinin taşıması gereken bazı şartlar olacak. TC vatandaşı olmak 

60 yaş ve üstü emekli olmak 

İstanbul'da ikamet etmek 

Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmamak 

Emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması şartlarını sağlayan emekli, pazar desteği için başvuruda bulunabilecek.  

EMEKLİYE PAZAR DESTEĞİ 2 TAKSİTTE ÖDENECEK 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz." Açıklamasını yaparak, pazar desteğinin ödenme tarihleri ile alakalı da açıklamalarını ekledi. Emeklilere verilecek olan 10 bin TL'lik destek, Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde hesaplara aktarılacak.  

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