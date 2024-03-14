Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Emeklilik sistemi ile alakalı sürecin işlemeye başladığı belirtildi. Bu kapsamda emekli olmak için bekleyen ya da prim gün sayılarında düzenleme bekleyen vatandaş için müjdeli haberlerin gelmesine sayılı vakit kaldığı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Meclis tarafından 2024 yılı içerisinde bir çok düzenlemenin hayata geçirileceği açıklaması uzmanlar tarafından yapılırken, bu uygulamaların çalışma hayatında köklü değişikliklere yol açacağı tahmin ediliyor. Bu süreç içerisinde ev hanımlarına sağlanacak olan devlet prim desteği ile erken emeklilik hakkının sağlanacak olması olarak ilk sırayı taşırken, sosyal hak kapsamında da sağlık hizmetleri düzenlemesinin devreye alınacağı tahmin ediliyor. Emeklilik sisteminde diğer bir düzenlemenin de Bağ-Kur'luların erken emeklilik imkanından yararlanabilmesi adına başlatılan çalışmalar olduğu gözler önüne seriliyor.





EV HANIMLARINA 2 DESTEK

Aile Koruma Paketi olarak devreye alınacak sistem kapsamından ev hanımları faydalanacak. Ailesine bakmakla yükümlü olan ve çalışma imkanı bulamayan, emeklilik için prim ödeme yetersizliğine maruz kalan kadınlar devlet tarafından sosyal güvence altına alınacak. Öte yandan hükümet tarafından kadınların emekli olması için ödediği primlerin bir kısmı karşılanacak. Sistemin devreye girmesi ile birlikte Ev Kadınları erken emeklilik hakkını elde edecek iken sosyal güvenceye de kavuşacağı da biliniyor. 2024 yılı içerisinde ödenecek aylık primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak





ESNAFA PRİM İNDİRGEMESİ

İkinci bir düzenleme ise Bağ-kurlular için devreye girecek. 8 Eylül 1999 yılı öncesinde Bağ-kur girişi olan vatandaş için prim ödeme günlerinde azalma yapılacağı öngörülüyor. Kısa sürede onay verilmesi beklenen bu düzenleme ile birlikte 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanılacak. Bağ Kur ve SSK emeklilik hakları eşitlenecek iken prim ödeme süresi 1800 gün düşecek. Özellikle de esnafı kapsayan bu düzenlemeden Kuaför, Bakkal, berber, terzi gibi küçük esnaf ve sanatkarlar faydalanacak. Emekli olma şartının 7.200 gün olacağı açıklanırken ilerleyen süreçlerde kapsamın genişletilmesi de olası gibi duruyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada emeklilikte reform düzenleneceği belirtilmişti. Ev kadınlarının ve bağ-kur'luların erken emekli olabilmesi adına sağlanacak olan bu reformda bireyin daha erken yaşta emekli olmaları hedeflenmekte