Emekliye 12.000 TL destek için acele edin! Anında hesaplara geçecek

2024 yılı emekli maaş zamları belirlendi. Emekli maaşına yüzde 49.25 zam onay alırken, en düşük emekli maaşının 10 bin lira üzerinde olması emekli promosyon aralıklarının da değişmesine yol açacağa benziyor. Emekli promosyonu ödemeleri emekliye 2017 senesinden beri bankalar tarafından SGK ile anlaşması kapsamında sunulmakta. Emekliye karşılıksız olarak sunulan emekli promosyon ödemeleri, emeklinin 3 yıl kalma sözüne tek seferlik ödeniyor. Bankalar emekli müşteri sayısını arttırmak adına emekli promosyonu ödemesi konusunda rekabete girerken, promosyon tutarları da tercih edilebilirlik adına artış gösteriyor. Bankalar ay ay emekli promosyonu güncellemelerini sunmakta. SÜrekli olarak yükseliş eğilimi gösteren bu ödemeler ile alakalı olarak, yeni maaş zamlarının açıklanması sonrasında tekrardan artacağa geçeceğe benziyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaş zammı sonrasında maaş aralığı değişen emekli de promosyon kampanyalarını merak ediyor. Emekli kendi refahına uyan banka ile anlaşma yoluna koyulurken, bankaların ek olarak sunduğu fırsatlar da tercih edilebilirliği arttırıyor. Emekli promosyonunun yanı sıra bankaların sunduğu ek kampanyalarda faizsiz nakit avans kampanyasının yanı sıra fatura talimatına ek ödemeler ve kredi kartına geri iadeler de dikkat çekiyor.





Akbank'ta emekli portföyünü arttırma adına zaman zaman promosyon tutarını arttırırken, ek kampanyaları ile de dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Ocak ayı bitmeden emekli promosyonu kampanyasını güncelleyen Akbank toplamda 12 bin liraya varan ek ödeme sunabiliyor.

Sadece 2 gün kalan emekli promosyonu kampanyasında emekli vatandaşa son uyarısını yayınlayan Akbank, 10.000 TL emekli promosyonuna ek olarak 2 bin lira kampanya ödemesi yapacağını açıklamış bulunuyor. Öte yandan Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL ödeme yapacağını belirten banka, toplamda 2 bin lira ödeme vereceğini açıklamış bulunuyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

0 - 3.499 TL 3.000 TL 3.000 TL 6.000 TL

3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 3.500 TL 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 4.500 TL 4.500 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 5.000 TL 10.000 TL

Kampanya bitimine son 2 gün kaldığı duyurusu yapan Akbank tarafından yapılan açıklamada ''01.01.2024– 28.02.2024 arasında başvurarak, 28.02.2024’e kadar kartı onaylanan müşteriler ve kredi kartlarından ödenecek şekilde otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerimiz kampanyadan faydalanabilir.'' denilmiş bulunmaktadır.