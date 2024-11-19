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Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Emekli, maaşlarının yetmediği şu günlerde kendisine sunulan ek ve karşılıksız ödemeleri yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:57
Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Emekli, maaşlarının yetmediği şu günlerde kendisine sunulan ek ve karşılıksız ödemeleri yakından takip ediyor. Hal bu iken banka promosyonlarının yanı sıra bankalar tarafından sağlanan ek kampanyalar da dikkat çekiyor. Bankalar genel olarak maaşını taşıyan, ürün başvurusu yapan ya da harcama yapan kişilere yönelik düzenlediği kampanyalara, emekliyi de eklerken, Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada Kasım  ayında 2.500 TL ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Bankkart, emekli müşterilerine yönelik iki ayrı kampanya ile Kasım ayını hareketlendireceğe benziyor. Hem genel alışverişlerde hem de sağlık harcamalarında kazançlı çıkmak isteyen emekliler için özel olarak kampanya kapsamında 2500 TL kazanç kapısı aralandı. İşte detaylar.. 

1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya kapsamında emekli maaşını bankadan alan Bankkart müşterilerine toplamda 2.500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.  

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

EMEKLİYE HER ALIŞVERİŞİNDE 1000 TL ÖDEME 

Emekli maaşını Bankkart'tan alan tüm müşteriler, Kasım ayı boyunca yapacakları alışverişlerde 1.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilecek. Harcama yapmadan önce emeklinin kampanya kaydını yaptırması gerekliliği bulunurken, başvurular, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ya da SMS aracılığı ile tamamlanabiliyor. Kampanya kapsamında emekliye tek seferde yapacağı 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.  

EMEKLİYE SAĞLIK HARCAMALARINDA 1500 TL DESTEK 

Sağlık harcamalarına özel olarak düzenlenen ikinci kampanya ile emekliler, eczane, optik ve sağlık sektöründe yaptıkları alışverişlerde 1.500 TL'ye kadar Bankkart Lira hak sahibi olacak . Harcama yapmadan önce kampanyaya kayıt olma zorunluluğu mevcut iken yukarıda bahsi geçen yollarla başvuru imkanı mevcut.  

Kampanya kapsamında eczane, optik ve sağlık sektöründeki Bankkart anlaşmalı işyerlerinden yapılacak tek seferde 750 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL Bankkart Lira ödenecek.  

Bu iki kampanyaya da dahil olabilecek olan emekli, Kasım ayı bitmeden 2500 TL geri iade alabilecek.  


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