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Emekliye 4'ü bir arada destek: 31 Mart'a kadar başvurana verilecek

Emekli maaşları yapılan zam sonrasında emekliye yakından ilgilendiren bir çok destek açıklaması devam ediyor

Yayın Tarihi: 14.03.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:31
Emekliye 4'ü bir arada destek: 31 Mart'a kadar başvurana verilecek

2023 yılında EYT yasasının onay alması sonrasında 2 milyondan fazla birey emekli olma hakkını kazandı. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde 400 bini aşkın bireyin daha emekli olacağı tahmin ediliyor. Yeni emekli olacak olan bireyi bir çok avantaj bekliyor. Ocak ayında emekli maaşına yüzde 49,25'lik zam uygulandı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükselirken, yeni emekli olacak birey birekt olarak 10.000 TL maaşa bağlanacak. 2023 yılın son 6 aylık enflasyon verisi olan yüzde 36,47 emeklinin taban zam oranı olarak açıklanırken, bu zamma ek olarak refah payı da eklendi. Refah payı eklenmesi ile birlikte zam oranı yüzde 49,25'e yükseldi. Yeni emekli olan vatandaş bu kapsamda bu refah payı oranında da faydalanacak. 

EMEKLİYE EK ÖDEMELER

Yılın ilk yarısında %49,25'lik artışın yansıtılması ile birlikte yeni aylıklar belirlenecek. Öte yandan Temmuz'da da zam oranı tekrardan hesaplanacak. Yılın 2. yarısında emekli olacak olan birey aynı avantajlarda faydalanacak. Her emeklinin faydalandığı banka promosyonlarından EYT'liler de faydalanıyor. Geçtiğimiz sene onaylanan EYT yasası akabinde Birçok banka EYT'liye özel olarak promosyon belirlerken, bankaların şu anda güncel tutarları yeni emeklileri de kapsıyor.  

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EMEKLİYE PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli aylığı başvurusu yapılması sırasında banka seçimi yapan birey, 3 yıllık maaş alma sözü vermesine karşılık olarak promosyon imkanından faydalanabiliyor. Bankalara göre değişkenlik gösteren emekli promosyonları 5.000 TL ile 15.000 TL arasında seyrediyor. Özellikle de promosyonu ek kampanyalar emeklinin dikkatini çekiyor. Emekli promosyon ödemelerine olarak ürün ve hizmet kullanımına ek olarak artı ödeme alabiliyor 

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İKRAMİYELERE HAK SAHİBİ OLUNACAK

Eyt'linin de hak sahibi olacağı diğer bir düzenleme Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri olarak gündeme çıkıyor. EYT işlemlerini 31 Mart'a kadar tamamlayan aday, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini almaya hak kazanıyor. Emekli olunan ayın Ramazan Bayramının idrak edileceği aya denk gelmesi durumunda Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi Yeni emekli olan bireye de verilecek. Bu sayede yukarıda bahsi geçen fırsatlardan faydalanan emekli için ikramiyeler ek bir avantaj olarak karşılarına çıkacak. Kısacası Mart ayının sonuna kadar emekli olma işlemlerini tamamlayan vatandaş, refah Payı artışı, promosyon imkanları ve Bayram ikramiyelerinden faydalanacağı açıklanmış bulunuyor 

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