Emekliye rekor ödeme! Emekli promosyonları ayın 17'sinde güncellenecek

2024 emekli maaşlarının açıklanması için gözler Kabine Toplantısı sonuçlarına çevrilmiş bulunuyor. Emekli Ocak ayı sonunda alacağı zamlı maaşının tutarını merak ediyor. EN düşük emekli aylığının 7500 TL civarında seyredeceği tahminleri sunulurken, emekliyi yakından ilgilendiren birçok ek ödemenin de bu sayede zamlanacağı tahminleri uzmanlar tarafından sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

17 Ocak itibari ile zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan emeklinin en merak ettiği konu emekli promosyonları olarak biliniyor. En düşük emekli maaşının 10.000 TL olması durumunda tüm emekli promosyonu ödemeleri şuandaki rakamlarla en üst maaş aralığına göre şekillenecek iken, bankaların bu konu ile alakalı olarak çalışmalara başlayacağı ve rekabet ortamı içerisinde en yüksek tutarda güncelleme yapacakları iddia ediliyor. Bankaların emekli promosyonu tutarları 5 bin lira ila 10 bin lira arasında değişkenlik gösterirken, yeni düzenleme ile en düşük emekli promosyonunun 10.000 TL civarında seyredebileceği tahminleri sunuluyor.





EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 50 ZAM OLACAK MI?

6 aylık enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşı taban zammı yüzde 37,67 olarak açıklanırken, emeklinin alım gücünün arttırılması adına emekli maaşlarına artı refah payı düzenlemesi geleceği ve bu oranın yüzde 50'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan yüzde 49,11 ile yüzde 49,25'lik zamdan emeklinin de nasibini alacağı tahmin ediliyor.

2024 EMEKLİ PROMOSYONLARI HESAPLARI

Uzmanlar emekli zammı açıklanmadan önce emekli promosyonları ile alakalı görüşlerini bildiriyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklama da emekli promosyonlarına da yüzde 50 zam yapılacağı bildirilirken, gözler bankalar tarafından yapılacak olan açıklamaya çevriliyor





EMEKLİ PROMOSYONUNA EK KAMPANYALAR

Emekli promosyonlarına yapılacağı tahmin edilen zamlar sonrasında 17-18 bin liraya kadar ulaşacağı hesaplanırken, bankaların bu ödemeyi, promosyona ek kampanyalar ile birlikte de sunulabileceği söyleniyor. Şu anlık emekli promosyonları ile alakalı önemli bir değişim açıklaması yapılmamış iken, zam açıklaması akabinde promosyonlar konusunda bankaların harekete geçebileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Bugün düzenlenecek olan kabine toplantısı sonrasında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının şekillenebileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda emekli maaşları zammı sonrasında ilk zamlı maaşlar alınmadan emekli promosyonlarında da güncellemelerin sunulabileceği belirtiliyor.