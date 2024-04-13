Emekliye son dakika zam müjdesi! Maaşları uçuracak oran sızdı! yüzde 6-10 refah geliyor

Emekli maaşının açlık sınırı ve asgari ücretin kat be kat altında seyrettiği günümüzde emekli birey kendisine yapılacak olan zamlar konusunda araştırmasını pürdikkat yapmaya devam ediyor. Seçimden önce beliren zam beklentisi ayyuka çıkarken, hayaller Temmuz'a kalmış bulunuyor. Temmuz dan önce emekli ek zam alamayacağı kesinleşirken, Temmuz da hatrı sayılır bir zam yapılacağı ve hatta bu zammın memur zam katsayısının zerinde onaylanacağı da tahmin ediliyor. Uzmanlar konu ile alakalı hesaplamalarını sunmaya devam ediyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmelerde Temmuz ayı emekli zammı ile alakalı olarak uzman isim Sinan Alçın, canlı yayında katıldığı programda herkesi sevindirecek müjdeli gelişmeyi sundu.





Emekli maaşı Temmuz da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? sorulareının yanıtları için dgözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrili beklerken uzman isimden gelen açıklama herkesi şok etti. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmış olmasına rağmen en düşük emekli maaşı 7400 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliye müjdeli haber verildi. Açlık sınırının 16 bin liranın üzerinde seyrettiği şu günlerde emekli maaşları emeklinin cebini boşaltmaya devam ettiği şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama akabinde Temmuz zammı merakla bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 13 BİN TL

En düşük emekli maaşı Temmuz da ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. uzmanlar 6 aylık zam farkının yüzde 30 civarında olacağı konusunda açıklamalarını sürdürürken, bu kapsamda hesaplamalar sonrasında maaşlar en az 13 bin liraya yükseleceği tahmin ediliyor.





UZMAN İSİMDEN EMEKLİ ZAMMI HESABI

Uzmnan isim Alçın, emekli maaşları ile alakalı açıklamasında "Emeklilerin son bir yılda yaşadığı en önemli mağduriyetlerden biri kök maaşı mağduriyeti oldu. Seyyanen zam yansıtılmadı, kök maaş üzerine yapılan artış da özellikle en az emekli maaşı alanların da aldığı maaşın yükseltilmesi ile birlikte daha geniş kesimlerin onun altında maaş aldığı bir absürt tablo ortaya çıkarmış durumda." derken, maaş zammı hesaplamaları ile alakalı rakam da vermiş bulunuyor. Verdiği rakamlar ile birlikte en düşük emekli maaşının 13 bin lira seviyesinde olacağı açıklamasına istinaden uzman isim 4A 4B emeklilerine yüzde 30 temmuz yapılacağı bilginisi de sunmuş bulunuyor.