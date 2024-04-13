Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Emekliye son dakika zam müjdesi! Maaşları uçuracak oran sızdı! yüzde 6-10 refah geliyor

Emekli maaşının açlık sınırı ve asgari ücretin kat be kat altında seyrettiği günümüzde emekli birey kendisine yapılacak olan zamlar konusunda araştırmasını pürdikkat yapmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 14:07
Emekliye son dakika zam müjdesi! Maaşları uçuracak oran sızdı! yüzde 6-10 refah geliyor

Emekli maaşının açlık sınırı ve asgari ücretin kat be kat altında seyrettiği günümüzde emekli birey kendisine yapılacak olan zamlar konusunda araştırmasını pürdikkat yapmaya devam ediyor. Seçimden önce beliren zam beklentisi ayyuka çıkarken, hayaller Temmuz'a kalmış bulunuyor. Temmuz dan önce emekli ek zam alamayacağı kesinleşirken, Temmuz da hatrı sayılır bir zam yapılacağı ve hatta bu zammın memur zam katsayısının zerinde onaylanacağı da tahmin ediliyor. Uzmanlar konu ile alakalı hesaplamalarını sunmaya devam ediyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmelerde Temmuz ayı emekli zammı ile alakalı olarak uzman isim Sinan Alçın, canlı yayında katıldığı programda herkesi sevindirecek müjdeli gelişmeyi sundu. 

tll

Emekli maaşı Temmuz da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? sorulareının yanıtları için dgözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrili beklerken uzman isimden gelen açıklama herkesi şok etti. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmış olmasına rağmen en düşük emekli maaşı 7400 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliye müjdeli haber verildi.  Açlık sınırının 16 bin liranın üzerinde seyrettiği şu günlerde emekli maaşları emeklinin cebini boşaltmaya devam ettiği şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama akabinde Temmuz zammı merakla bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 13 BİN TL

En düşük emekli maaşı Temmuz da ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. uzmanlar 6 aylık zam farkının yüzde 30 civarında olacağı konusunda açıklamalarını sürdürürken, bu kapsamda hesaplamalar sonrasında maaşlar en az 13 bin liraya yükseleceği tahmin ediliyor. 

tll

UZMAN İSİMDEN EMEKLİ ZAMMI HESABI

Uzmnan isim Alçın, emekli maaşları ile alakalı açıklamasında "Emeklilerin son bir yılda yaşadığı en önemli mağduriyetlerden biri kök maaşı mağduriyeti oldu. Seyyanen zam yansıtılmadı, kök maaş üzerine yapılan artış da özellikle en az emekli maaşı alanların da aldığı maaşın yükseltilmesi ile birlikte daha geniş kesimlerin onun altında maaş aldığı bir absürt tablo ortaya çıkarmış durumda." derken, maaş zammı hesaplamaları ile alakalı rakam da vermiş bulunuyor.  Verdiği rakamlar ile birlikte en düşük emekli maaşının 13 bin lira seviyesinde olacağı açıklamasına istinaden uzman isim 4A 4B emeklilerine yüzde 30 temmuz yapılacağı bilginisi de sunmuş bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Doğalgaza Mayıs'ta zam şoku! Faturalara 150 TL artı ekleniyor

Emekliye son dakika zam müjdesi! Maaşları uçuracak oran sızdı! yüzde 6-10 refah geliyor

O bireye müjde! 45.000 TL'ye ek 20.000 TL hibe edilecek

ATM'den para çekenler için yeni dönem startını aldı! O kesim için para çekmek artık hayal olacak

O banka müşterilerini aylık 22 bin 841 TL maaşa bağlıyor! 4 bankadan flaş açıklama

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor