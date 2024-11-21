DOLAR
34,54 -0,22%
EURO
36,44 -0,29%
ALTIN
2.960,2 -0,87%
BITCOIN
3.366.999,07 -3,44%

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Dar gelirli kesim kapsamına giren emekliler için uygulanan desteklerle alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:58
Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

2024 yılı yerel seçimler olması sebebiyle, başkan adaylarının seçim manifestolarının tamamlanması başkan seçilmeleri akabinde tek tek uygulamaya alınıyor. En çok da dar gelirli kesim kapsamına giren emekliler için uygulanan desteklerle alakalı açıklamalar yakından takip edilirken, son dakika Sivaslı emekliler için yılbaşı hediyesi gibi bir ödeme müjdesi geldi. Belediye Başkanı Adem Uzun'un müjdesi ile birlikte her bir emekliye ocak ayında 2 bin TL nakit destek ödeneceği açıklandı.  

Başkan Uzun, seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirerek, emeklilere 2 bin TL nakit destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu haber, milyonlarca emeklinin yılbaşında beklediği maaş zam tartışmalarının ortasında adeta ilaç gibi geldi.  

OCAK AYINDA EMEKLİYE EK ÖDEME 

Emekli vatandaş maaş zammını yakından takip ediyor. Özellikle de refah payı zammı ile en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam yakından takip edilirken, bu kapsamda ek ödemeler ile alakalı gelişmeler de gün gün yaşanıyor.  

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Sivas Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu açıklamanın diğer belediyelere de örnek teşkil edebileceği konuşulurken, emekli maaşlarına yapılan zam oranına ek olarak yapılacak olan 2.000 TL ek destek, Sİvaslı emeklinin alım gücünü arttıracak.  

BELEDİYE’NİN DESTEKLERİ DEVAM EDECEK 

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı 13. birleşiminde yaptığı açıklamalarda, belediyenin 2024 yılı için hazırladığı projeler ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylara değinirken, emekliye sağlanan destek gibi bir çok çalışmanın devam ettiği ifade edildi. Başkan Uzun ayrıca, içme suyundaki kayıp-kaçak oranını minimuma indirme hedefleri doğrultusunda SCADA sistemi ile yapılacak yenilikleri de açıkladı.  

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!
2
Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı
3
Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!
4
Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor
5
SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı
6
25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak
7
Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı