Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

2024 yılı yerel seçimler olması sebebiyle, başkan adaylarının seçim manifestolarının tamamlanması başkan seçilmeleri akabinde tek tek uygulamaya alınıyor. En çok da dar gelirli kesim kapsamına giren emekliler için uygulanan desteklerle alakalı açıklamalar yakından takip edilirken, son dakika Sivaslı emekliler için yılbaşı hediyesi gibi bir ödeme müjdesi geldi. Belediye Başkanı Adem Uzun'un müjdesi ile birlikte her bir emekliye ocak ayında 2 bin TL nakit destek ödeneceği açıklandı.

Başkan Uzun, seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirerek, emeklilere 2 bin TL nakit destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu haber, milyonlarca emeklinin yılbaşında beklediği maaş zam tartışmalarının ortasında adeta ilaç gibi geldi.

OCAK AYINDA EMEKLİYE EK ÖDEME

Emekli vatandaş maaş zammını yakından takip ediyor. Özellikle de refah payı zammı ile en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam yakından takip edilirken, bu kapsamda ek ödemeler ile alakalı gelişmeler de gün gün yaşanıyor.

Sivas Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu açıklamanın diğer belediyelere de örnek teşkil edebileceği konuşulurken, emekli maaşlarına yapılan zam oranına ek olarak yapılacak olan 2.000 TL ek destek, Sİvaslı emeklinin alım gücünü arttıracak.

BELEDİYE’NİN DESTEKLERİ DEVAM EDECEK

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı 13. birleşiminde yaptığı açıklamalarda, belediyenin 2024 yılı için hazırladığı projeler ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylara değinirken, emekliye sağlanan destek gibi bir çok çalışmanın devam ettiği ifade edildi. Başkan Uzun ayrıca, içme suyundaki kayıp-kaçak oranını minimuma indirme hedefleri doğrultusunda SCADA sistemi ile yapılacak yenilikleri de açıkladı.