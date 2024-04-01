Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,09 -1,05%
EURO
34,53 -1,67%
ALTIN
2.295,71 -0,88%

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Emekli promosyonu güncellemeleri devam ediyor. Bankalar gün gün tutarlarını açıklamayı sürdürüyor

Yayın Tarihi: 01.04.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 17:15
En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Seçim öncesi seçim sonrası fark etmeksizin promosyonlar, emekli ve çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta emekli promosyonlarının arttırılması talimatı akabinde kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalar da zamlı promosyonları ve artı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Ocak zammı ile tüm promosyonlar, 10.000 TL ve üzeri maaş aralığına göre belirlenen tutarlarda ödenirken bankalar ile SGK'nın anlaşması kapsamında sunulan emekli promosyonları da güncellenmiş bulunuyor. Kamu bankaları 12 bin liraya kadar sağladığı emekli promosyonu zammını bir çok bankada bu tutarda açıklarken artı kampanyalar ile 17.500 TL2ye varan promosyon ödemesi alınması sağlanabiliyor.

Albaraka emekli promosyonu anlaşmasını açıkladı. SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında rekor emekli promosyonu açıklamasını yapan banka, maaşını 3 yıllığına kendisinden alma sözü veren emekliye 16.000 TL'ye varan promosyon güncellemesini sundu. Yapılan açıklamada 12 bin liraya ek olarak ek promosyon ödemelerinin de yapılacağı belirtilirken, hak sahibi olabilmek için belirlenen şartları taşıma şartı mevcut.

tll

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Maaş aralığına göre Albaraka emekli promosyonunu 12 bin lira maaş aralığına göre öderken, 4 bin lira da ek promosyon fırsatını açıkladı. Emeklinin başvuru sırasında 2 otomatik ödeme fatura talimatı vermesi durumunda bin lira ek promosyon ödeyeceğini belirten banka, referans sistemini de dereye aldıklarını belirtti. Bu kapsamda her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL'ye varan ek ödemenin nakit sağlanacağı kampanya detayları da bankanın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

9.999 TL'ye kadar 5.000 TL promosyon

10.000 TL-14.999 TL arasında maaşlara 8.000 TL promosyon

15.000 TL-19.999 TL maaşlara 10.000 TL promosyon

20.000 TL'nin üzerinde maaşlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

tll

Yukarıda bahsi geçen tutarlara iki otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda biner lira artı ödeme yapılacağı açıklanırken, referans olan emekliye de müşteri başına 500 TL toplamda 3000 TL ödeme yapılacak. Kampanyalara dahil olan emeklinin promosyon tutarları ise 9.000 TL ile 16.000 TL arasında değişkenlik gösterecek. Bu kapsamda yapılan hesaplamada kampanyalara dahil olan en düşük emekli maaşı 10.000 TL alan emekli, ilk maaşında 22.000 TL hesabında girecek.

İLGİLİ HABERLER

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi