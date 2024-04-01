En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Seçim öncesi seçim sonrası fark etmeksizin promosyonlar, emekli ve çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta emekli promosyonlarının arttırılması talimatı akabinde kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalar da zamlı promosyonları ve artı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Ocak zammı ile tüm promosyonlar, 10.000 TL ve üzeri maaş aralığına göre belirlenen tutarlarda ödenirken bankalar ile SGK'nın anlaşması kapsamında sunulan emekli promosyonları da güncellenmiş bulunuyor. Kamu bankaları 12 bin liraya kadar sağladığı emekli promosyonu zammını bir çok bankada bu tutarda açıklarken artı kampanyalar ile 17.500 TL2ye varan promosyon ödemesi alınması sağlanabiliyor.

Albaraka emekli promosyonu anlaşmasını açıkladı. SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında rekor emekli promosyonu açıklamasını yapan banka, maaşını 3 yıllığına kendisinden alma sözü veren emekliye 16.000 TL'ye varan promosyon güncellemesini sundu. Yapılan açıklamada 12 bin liraya ek olarak ek promosyon ödemelerinin de yapılacağı belirtilirken, hak sahibi olabilmek için belirlenen şartları taşıma şartı mevcut.





ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Maaş aralığına göre Albaraka emekli promosyonunu 12 bin lira maaş aralığına göre öderken, 4 bin lira da ek promosyon fırsatını açıkladı. Emeklinin başvuru sırasında 2 otomatik ödeme fatura talimatı vermesi durumunda bin lira ek promosyon ödeyeceğini belirten banka, referans sistemini de dereye aldıklarını belirtti. Bu kapsamda her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL'ye varan ek ödemenin nakit sağlanacağı kampanya detayları da bankanın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

9.999 TL'ye kadar 5.000 TL promosyon

10.000 TL-14.999 TL arasında maaşlara 8.000 TL promosyon

15.000 TL-19.999 TL maaşlara 10.000 TL promosyon

20.000 TL'nin üzerinde maaşlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.





Yukarıda bahsi geçen tutarlara iki otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda biner lira artı ödeme yapılacağı açıklanırken, referans olan emekliye de müşteri başına 500 TL toplamda 3000 TL ödeme yapılacak. Kampanyalara dahil olan emeklinin promosyon tutarları ise 9.000 TL ile 16.000 TL arasında değişkenlik gösterecek. Bu kapsamda yapılan hesaplamada kampanyalara dahil olan en düşük emekli maaşı 10.000 TL alan emekli, ilk maaşında 22.000 TL hesabında girecek.