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En düşük emekli maaşı revizesi promosyonlara yansıdı! 3.000 TL arttırıldı

Ocak ayı zammı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde ilke birlikte güncellenen ve en düşük 8.000 TL olan emekli promosyonları da artacağa benziyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:41
En düşük emekli maaşı revizesi promosyonlara yansıdı! 3.000 TL arttırıldı

En düşük emekli maaşınınn12,500 TL olarak açıklanması an meselesi. 10.000 TL olarak ödenen ve Temmuz ayı zammı kapsamında taban rakam olarak şekillenen en düşük emekli maaşı ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. En son Ocak ayında 7.500 TL olan ve 10,000 TL2ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, Temmuz ayı düzenlemesi kapsamında 12.500 TL’ye yükselirken, üzeri maaş alan emekliye de sadece enflasyon zammının devreye alınacağı biliniyor. Ocak ayı zammı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde ilke birlikte güncellenen ve en düşük 8.000 TL olan emekli promosyonları da artacağa benziyor. Bu kapsamda emekli promosyonları ile alakalı olarak 2 düzenleme konusunda uzmanların açıklamaları devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçin öncesinde verilen müjde kapsamında emekli promosyonları 8.000 TL- 12.00 TL arasında revize edilmişti. Hal bu iken kamu bankalarında devreye alınan bu uygulamaya istinaden zel bankalarda tutarları arttırmış ve ek kampanyalar ile 18.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapma kararı almıştı. Temmuz ayı zamları sonrasında emeklinin cebini dolduran promosyonlar konusunda ne gibi adımlar atılacağı merak ediliyor.

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EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Emekli promosyonları ile alakalı uzmanlar tarafında yapılan 2 açıklama mevcut. İlki ilerleyen günlerde emekli promosyonlarının 20.000 TL’ye kadar yükseleceği yönünde. Bu kapsamda emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında promosyonlarda da bu artışın açıklanacağı tahmin ediliyor. Promosyonlar ile alakalı olarak ikinci iddia ve hesaplama mevcut utuarlardan ilerleyeceği ve sadece maaş aralığı değişen emeklinin promosyonunun artacağı yönünde. B kapsamda maaşı artan ve maaş aralığı değişen emekli artı promosyon ödemesi alacak.

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