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En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Milyonlarca memurun merakla beklediği maaş zammı için yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:49
En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

2025 yılı Ocak ayı mevcut yapılacak olan maaş zamları ile merakla beklenmeye devam ediyor. Gerek emekli, gerek asgari ücretli gerekse de memur kesim maaşlara yapılacak olan düzenleme içingün sayarken, gözler hükümet tarafından yapılacak açıklamaya ve uzmanların hesaplarına çevrilmiş bulunuyor. Emekliye refah payı eklentisinin devreye alınacağı tahmin edilirken, asgari ücretli Temmuz ayında alamadığı zam kadar artış bekliyor. Memura ise toplu sözleşme oranında zam yapılacak iken beklentiler gün gün büyük boyutlara ulaşıyor. 

Memur Maaşları 2025 Yeni Tablo

Milyonlarca memurun merakla beklediği maaş zammı için yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2025 Ocak ayında yapılacak olan zam oranları, enflasyon rakamlarına ve toplu sözleşme hükümlerine göre şekilleneceği tahmin edilirken, peki, memurlar Ocak ayında ne kadar zam alacak ve en düşük memur maaşı ne olacak? İşte detaylar...

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Enflasyon Verileri Sonrası Memur Maaşları Şekillenecek

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından, gözler eylül ve diğer ayların enflasyon verilerine çevrili bekliyor. Her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon oranı belirlenirken, Ocak ayının 3'ünde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı 6 aylık zam oranının belirlenmesinde en önemli faktör olacak.

Memur Maaşları 2025 Ne Kadar Olacak?

Memurlar, Ocak ayında %6 oranında toplu sözleşme zammı alacağı bilinirken, enflasyon oranı, toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark bir sonraki dönemdeki zammı belirleyecek. Bilindiği üzere TCMB, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin yaptığı enflasyon tahminleri memur zamlarının belirlenmesinde önemli faktör olarak bilinirken, ekonımistlerin memur maaşı 2025 hesaplamaları şimdiden şekillenmiş bulunuyor. 

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

2025 Memur Maaş Tablosu Hesaplamaları

Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalara göre, farklı kurumların enflasyon tahminlerine göre memur maaşlarında yapılması planlanan artış hesaplamaları şu şekilde; TCMB Tahminine Göre: %6,63, Hükümet Tahminine Göre: %9,44, Piyasa Tahminine Göre: %10,75, AA Ekonomistleri Tahminine Göre: %10,51 olarak şekillenen artışlarda en düşük memur maaşı 41.500 TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 18.600 TL'yi geçeceği şekillenmiş bulunuyor. 

Memur Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2025'te saat 10.00'da açıklayacak. Verilerin açıklanması sonrasında memur maaş zamları için nihai rakamlar ortaya çıkacak. 

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