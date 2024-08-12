En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısını yakından ilgilendiren bir gelişme sabah saatlerinde duyuruldu. Ülkemizin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, internet tarifelerine beklenmedik bir zam yaptı. En son Nisan ayı ve akabinde Temmuz'da yapılan zam akabinde yeni faturada geçerli olmak üzere yapılan zam oranı kullanıcıyı şok edeceğe benziyor. Türk Telekom tarafından yapılan son açıklamada zam oranının yüzde 30 olduğu belirtilmiş bulunuyor.

TURK TELEKOM İNTERNET PAKETİ TARİFE FİYATLARI

Türk Telekom, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, internet kullanıcılarının cebinden daha çıkacak olan tutar ile alakalı olarak yaptığı açıklama akabinde yeni tarifeler de hesaplandı. Yapılan zam sonrasında yenilenen fiyat listesinde en düşük tarifeye sahip olmak için kullanıcıların ayda 579 TL ödemesi gerekeceği belirtildi.





TURK TELEKOM TARİFELERİNE YÜZDE 30 ZAM

Altyapı durumu uygun olanlar için sunulan yüksek hızlı internet hizmetlerine yapılan zam ve ulaştığı yeni fiyat yok artık dedirtecek türden. 1000 Mbps hızındaki paket, kullanıcıların cüzdanlarını zorlayacağ benzerken aylık ödeme 1089 TL'ye kadar ulaşıyor. Sosyal medyada şu sıralar gündem olan internet tarifeasi zammınde diğer rakip firmada aynı tarifenin 500 TL cvarında olduğu belirtilirken, bu zam internet kullanıcılarının büyük tepkisini toplayacağa benziyor.

SON ZAM TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI

Temmuz ayında TÜİK tarafından belirlenen oranlar akabinde ürün ve hizmet zamları devreye girmişti. Yapılan zam kategorisine internet tarifeleri de eklenmişti. 1 Temmuz 2024’ten itibaren devreye alınan yeni zam tarifesinde “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükseltilmişti. Henüz 1 ay geçmişken yapılan zam oranının ise yüzde 30 olduğu ifade edildi.