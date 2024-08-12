Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısını yakından ilgilendiren bir gelişme sabah saatlerinde duyuruldu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:43
En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısını yakından ilgilendiren bir gelişme sabah saatlerinde duyuruldu. Ülkemizin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, internet tarifelerine beklenmedik bir zam yaptı. En son Nisan ayı ve akabinde Temmuz'da yapılan zam akabinde yeni faturada geçerli olmak üzere yapılan zam oranı kullanıcıyı şok edeceğe benziyor. Türk Telekom tarafından yapılan son açıklamada zam oranının yüzde 30 olduğu belirtilmiş bulunuyor. 

TURK TELEKOM İNTERNET PAKETİ TARİFE FİYATLARI

Türk Telekom, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, internet kullanıcılarının cebinden daha çıkacak olan tutar ile alakalı olarak yaptığı açıklama akabinde yeni tarifeler de hesaplandı. Yapılan zam sonrasında yenilenen fiyat listesinde en düşük tarifeye sahip olmak için kullanıcıların ayda 579 TL ödemesi gerekeceği belirtildi.

zam

TURK TELEKOM TARİFELERİNE YÜZDE 30 ZAM

Altyapı durumu uygun olanlar için sunulan yüksek hızlı internet hizmetlerine yapılan zam ve ulaştığı yeni fiyat yok artık dedirtecek türden.   1000 Mbps hızındaki paket, kullanıcıların cüzdanlarını zorlayacağ benzerken aylık ödeme 1089 TL'ye kadar ulaşıyor. Sosyal medyada şu sıralar gündem olan internet tarifeasi zammınde diğer rakip firmada aynı  tarifenin 500 TL cvarında olduğu belirtilirken, bu zam internet kullanıcılarının büyük tepkisini toplayacağa benziyor.

SON ZAM TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI

Temmuz ayında TÜİK tarafından belirlenen oranlar akabinde ürün ve hizmet zamları devreye girmişti. Yapılan zam kategorisine internet tarifeleri de eklenmişti. 1 Temmuz 2024’ten itibaren devreye alınan yeni zam tarifesinde “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükseltilmişti. Henüz 1 ay geçmişken yapılan zam oranının ise yüzde 30 olduğu ifade edildi. 

İLGİLİ HABERLER

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor
7
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!