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Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

Geçtiğimiz gün Bursa'da seçim mitingine dahil olan Erdoğan emekli maaş zammı için tarih verdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:37
Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

Emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 42,6 zam uygulaması sonrasında son dakika verilen ek zam kararı ile memur maaş oranına eşitlenmiş ve emekli maaşları yüzde 49,25 arttırılmıştı. Ancak artan enflasyon rakamları emekli maaşlarını ezmeye başladığı şu günlerde ek zam talepleri oluşmaya devam ediyor. Özellikle de Temmuz ayında memura yapılan seyyanen zam sonrasında emekli de seyyanen zam uygulamasının devreye girmesi için taleplerini sunmaya devam ediyor. Konu ile alakalı gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrili olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul ve Ankara mitinglerinde açıklama yapması beklenen Erdoğan tarafından son dakika emekli maaş zammı açıklaması yapıldı.

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Geçtiğimiz gün Bursa'da seçim mitingine dahil olan Erdoğan emekli maaş zammı için tarih verdi. Erdoğan tarafından yapılan açıklama emeklinin seyyanen zam yapılma hayalini suya düşürürken, Erdoğan açıklamasında ‘Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı.’ dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TARİHİ NETLEŞTİ

Emekli maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda şaibelerin ortadan kalkması adına gelecek olan müjdeyi beklerken, zam konusunun Temmuz'a kadar açılmayacağı ortaya çıktı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada hayat şartlarından en çok etkilenen kesimin emekli olduğu belirtilirken, ilk yapılan 3. ikramiye ödemeleri kapsamında 5 bin lira her emekliye ödendiği belirtildi. Sonrasında da promosyonlara zam yapıldığını belirten Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının tekrardan masaya yatırılacağını sözlerine ekledi. Yeni emeklilik planları kuranlara özel olarak yeni düzenlemelerin de yapılacağını belirten Erdoğan, küçük esnaf ve kadınlara prim desteği uygulamasının kısa süre içerisinde devreye gireceğini belirtti.

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