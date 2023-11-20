Erken emeklilik için yeni formül! Toplu para ödeyene anında emeklilik ONAY ALDI

Kadın erkek fark etmeksizin sunulan borçlanma yöntemi ile toplu para ödeyerek erken emekli olma fırsatı sunulmuş bulunuyor.

Erken emeklilik için yeni formül! Toplu para ödeyene anında emeklilik ONAY ALDI
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Yıllarca çalışan bireyin tek hayali emekli olabilmektir. Ancak emekli olma sürecinin ne kadar kritik bir süreç olduğunun farkında olan emekli, gün gün hesaplamalarını sürdürmektedir. Emekli olabilmek için birçok şartı sağlamak gerekmektedir. Özellikle de yaş şartı ile birlikte prim gün sayısı ve sigortaya ilk giriş tarihi önem arz etmektedir. İlk sigortalı olunan tarih emeklilik için en baş aranan şart olarak karşımıza çıkarken kimi durumlarda da sigorta primlerinin tam olarak ödenmemesi emekli olma hayalini rafa kaldırabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin sunulan borçlanma yöntemi ile toplu para ödeyerek erken emekli olma fırsatı sunulmuş bulunuyor.

EMEKLİLİK HAYAL DEĞİL

Ancak eksik olan prim günlerini tamamlamak için borçlanma konusu büyük önem arz ediyor. Kadınlara doğum borçlanması ödemesi sağlanırken aynı şekilde askerlik borçlanması da sigorta giriş tarihini geriye çekerek erken olma avantajını sağlayabiliyor. Konu ile alakalı uzmanlar gün gün hesaplamalarını sürdürüyor.

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Bu kapsamda uzmanlar emekli olma hayali kuran vatandaşa ışık tutuyor. Kadınlar annelik borçlanması ile erken emekli olma şansına sahip olabiliyorlar. Erkekler ise askerlik hizmetini yerine getirdiği durumlarda bu süreci ödeyerek erken emekli olma fırsatını sağlıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Askerlik görevini yapan ve bu dönem boyunca gün sayısı hizmetini borçlanan birey, emekli olma hakkından faydalanabiliyor. Askerlik görevini yerine getiren her birey için önemli bir fırsat olarak karşısına çıkıyor.

ANNELİK DOĞUM BORÇLANMASI

Sigortalı kadın emekli olmak için prim gün sayısını tamamlayamaması durumunda devreye çocukları giriyor. Her bir çocuk için 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Öte yandan çok bilinmeyen bir borçlanma da kamu personeline sunulmuş bulunuyor. Aylıksız olarak izin kullanan kamu personeli bu kapsamda borçlanma yöntemi ile izin sürelerini ödeyebiliyor.

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STAJ MAĞDURLARINA EMEKLİLİK

Staj süreleri de kimi zaman erken emeklilik hedeflerine ulaşılmasında öncülük edebiliyor. Birçok borçlanma yolu ile erken emekli olabilirsiniz. Bunlardan kimileri hekimlerin Fahri asistanlık süreleri olarak karşımıza çıkarken bu dönem borçlanmalarını ödemeleri durumunda erken emeklilik imkanında faydalanabiliyor. Öte yandan kısmi süreli olarak çalışanlar da eksik süreleri borçlanma ile emekli olma hakkını kazanabiliyor

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