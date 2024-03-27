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Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank'ın konut kredisi hesaplamaları, yüzde 0,69 faiz haberinin ardından yaygınlaştı. Orta gelirlilere konut desteği kapsamında sağlanan konut kredisi desteğinin bir kısmı olarak hesaplanıyor. Peki projenin şartları neler? Aylık taksitlerle ne kadar ödenecek? İşte konuyla ilgili detaylar..

Yayın Tarihi: 27.03.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 16:57
Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Orta gelirlilere konut yardımı kapsamında uygun fiyatlı kredi yardımı sağlanmaktadır. Kampanya şartları ve detayları açıklandı. Program kapsamında İstanbul 1. Bölge olarak; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge olarak, diğer tüm iller ise 3. bölge şeklinde belirlendi. Program çerçevesinde fon miktarı bankalar ve katılımcı finans kuruluşları tarafından sağlanacaktır. 1. Bölge olarak belirlenen İstanbul’da en fazla 5 milyon TL, 2. Bölge olarak belirlenen illerde en fazla 3 milyon TL, 3. Bölge olarak belirlenen illerde ise en fazla 2 milyon TL’dir.

Yeni evlerle ilgili olarak program kapsamında finansman sağlanmaktadır. Programdan faydalanabilmek için hanenin toplam gelirini dikkate alıyoruz. Programdan faydalanacak kişilerin mevcut bir konutunun olmaması, ayrıca son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda 1. Bölge (İstanbul) ve 2. Bölge (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerinde ev almak isteyen vatandaşların son bir yıl içinde bu illerde ikamet etmesi gerekecek. 3. Bölgede olan illerde ise ikamet şartı aranmayacak. Satın alınan ev 5 yıl süreyle satılamaz.

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı

Finansman Programı Özellikleri

Minimum peşinat oranı tüm bölgelerde %10 olarak belirlenmiştir. Maksimum 15 yıl vadeli verilen hibelerde faiz/kar paylaşımı %0,69 oranında uygulanacaktır.

KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ziraat Bankası’nın “Konut Kredisi Hesaplama” bölümüne giderek farklı seçenekler arasından sadece konut kredisini seçip, ardından kullanmak istediğiniz kredi tutarını girip, kullanmak istediğiniz koşul numarasını işaretleyip son olarak seçim yaparak kredinizi hesaplayabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA YÜZDE 0,69 FAİZ 15 YIL VADE

500.000 TL'nin 15 yıl vadede konut kredisi yüzde 0,69 faiz oranıyla birlikte aylık taksit tutarı 4.859,43 TL'dir. Toplam geri ödemesi ise 874.697,78 TL olarak belirlenmiştir.

750.000 TL'nin 15 yıl vadede konut kredisi yüzde 0,69 faiz oranıyla birlikte aylık taksit tutarı 7.289,15 TL'dir. Toplam geri ödemesi ise 1.312.046,67 TL olarak belirlenmiştir.

1.000.000 TL'nin 15 yıl vadede konut kredisi yüzde 0,69 faiz oranıyla birlikte aylık taksit tutarı 9.718,86 TL'dir. Toplam geri ödemesi ise 1.749.395,57 TL olarak belirlenmiştir.

2.000.000TL'nin 15 yıl vadede konut kredisi yüzde 0,69 faiz oranıyla birlikte aylık taksit tutarı 19.437,73 TL'dir. Toplam geri ödemesi ise 3.498.791,13 TL olarak belirlenmiştir. 

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