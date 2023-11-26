Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak

Ev kadınlarını ilgilendiren torba mevzuata ilişkin önemli gelişmeler kaydedildi. Torba yasanın manşetlerinden biri de emekli ev hanımı imkanıydı.

Devlet 3 ayda bir ödüyor!

Edinilen bilgilere göre, ev hanımlarına yönelik sosyal güvenlik ve sigorta primi gerektirmeyecek bir sigorta sistemi getirilecek. Aile Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla devreye girecek destek fonları sigorta primlerinin üçte birine denk geliyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar aylık 1.430 liraya denk geliyor. Aylık sigorta primlerinin üçte birlik kısmını devlet ödeyecek. Bu, ev hanımlarının daha düşük prim ödemeleriyle daha erken emekli olabileceği anlamına geliyor.





Ev hanımları sosyal güvenlik ve sağlık yardımlarından da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bekir ve SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda kısmi emeklilik şartı 5.400 günden en fazla 4.500 güne çekilebilecek.

Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı

İkinci adımda çocuk sayısı kapsamında erken emeklilik seçenekleri devreye giriyor. Üçüncü adımda çalışan annelere yönelik yıpranma düzenlemeleri oluşturulmalıdır. Son adım doğum borcuyla ilgilidir.

Taslak yakında TBMM'ye sunulacak..