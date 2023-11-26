Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak

Ev hanımlarının emekli olma imkanı var. Yeni yasa teklifiyle sosyal güvencesi ve sigorta primi olmayan ev hanımlarına yönelik bir sigorta sistemi getirilecek.

Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak
Yayın Tarihi:

Ev kadınlarını ilgilendiren torba mevzuata ilişkin önemli gelişmeler kaydedildi. Torba yasanın manşetlerinden biri de emekli ev hanımı imkanıydı.

Devlet 3 ayda bir ödüyor!

Edinilen bilgilere göre, ev hanımlarına yönelik sosyal güvenlik ve sigorta primi gerektirmeyecek bir sigorta sistemi getirilecek. Aile Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla devreye girecek destek fonları sigorta primlerinin üçte birine denk geliyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar aylık 1.430 liraya denk geliyor. Aylık sigorta primlerinin üçte birlik kısmını devlet ödeyecek. Bu, ev hanımlarının daha düşük prim ödemeleriyle daha erken emekli olabileceği anlamına geliyor.

Ev hanımları artık emekli maaşı alacak

Ev hanımları sosyal güvenlik ve sağlık yardımlarından da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bekir ve SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda kısmi emeklilik şartı 5.400 günden en fazla 4.500 güne çekilebilecek.

Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı

İkinci adımda çocuk sayısı kapsamında erken emeklilik seçenekleri devreye giriyor. Üçüncü adımda çalışan annelere yönelik yıpranma düzenlemeleri oluşturulmalıdır. Son adım doğum borcuyla ilgilidir.

Taslak yakında TBMM'ye sunulacak..

Öne Çıkanlar
Evlilik korkusu o kadar da masum değilmiş! Sizde de bu hastalık olabilir Evlilik korkusu o kadar da masum değilmiş! Sizde de bu hastalık olabilir
TOKİ piyangosu bu illere burdu! Listeye bak ilin var mı öğren: Ayda sadece 3500 TL taksit ödenecek! TOKİ piyangosu bu illere burdu! Listeye bak ilin var mı öğren: Ayda sadece 3500 TL taksit ödenecek!
Survivor All Star 2024’te yarışacak sürpriz isim kim? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor All Star 2024’te yarışacak sürpriz isim kim? Acun Ilıcalı duyurdu!
Çok Okunanlar
Devlet işi olmayana maaş bağlıyor! Çalışmadan ayda 6.707 TL maaş almak mümkün: Tek yapılması gereken... Devlet işi olmayana maaş bağlıyor! Çalışmadan ayda 6.707 TL maaş almak mümkün: Tek yapılması gereken... Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak Her dediği tutan Hatice Kolçak duyurdu! Altın fiyatları 1200 TL birden uçacak: Borcu olan yandı Her dediği tutan Hatice Kolçak duyurdu! Altın fiyatları 1200 TL birden uçacak: Borcu olan yandı Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun