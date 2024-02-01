Ev hanımlarına dev destek! Tek şarta 100.000 TL geri ödemesi olmadan verilecek

Devlet tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı kadınlara verilen önem, sağlanan destekler ile ispatlanıyor. özellikle de yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan kadınlara devlet tarafında bir çok geri ödemesiz destek sağlanırken, belediyeler de kadınlara sunduğu destekler ile dikkat çekiyor. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Yaklaşan seçimler sebebiyle belediye başkan adayları seçim vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Seçimi kazanmaları akabinde uygulamaya sokacakları programlar ile alakalı açıklama yapan adaylar, tercih edilebilirliği arttırmayı hedefliyor Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Kurum da seçim çalışmalarına başladı.

Murat Kurum özellikle de kadınlar için kolları sıvadıklarını belirtirken, Geri ödemesiz olarak 100 bin TL verileceğini de belirtti. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1,5 milyon TL ödeme yapacaklarının müjdesini veren Kurum, kadınlara verdikleri önem konusuna da değindi.





Kurum açıklamalarında işsizliğin önüne geçecekleri formüllerden bahsederken, sosyal yardımlar kapsamında da atacakları adımları yineledi. Kadınlara 100.000 TL hibe vereceklerini açıklayan Kurum, ilk işini kuracak olan kadınlara sağlanacağını belirtti. Kadın istihdamının arttırılması adına hareket edeceklerini belirten aday, bu desteği 100 bin kadına sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Aile ekonomisinin kalkınması, kadın erkek eşitsizliğinin olmaması ve istihdamın artması adına harekete geçtiklerini belirten Kurum, kadınların çocuklarına daha fazla katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Kurum açıklamasında "İstanbul'un bu cesur kadınları artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler, hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında sizlerin hemen yanı başında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir.' diyeceğiz, dedi.