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Ev sahibi olamadım diye kahrolmaya son! TOKİ'den faizsiz kredi desteği yolda!

Senelerdir ucuza ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ ve SGK işbirliği ile başlatılan proje kapsamında düşük gelirli vatandaşlara ve ilk defa ev satın alacaklara konut desteği veriliyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:52
Ev sahibi olamadım diye kahrolmaya son! TOKİ'den faizsiz kredi desteği yolda!

Senelerce çalışan, ev sahibi olabilmek adına yatırım yapan birey, artan fahiş fiyatlar ile birlikte ev sahibi olmayı rafa kaldırmaya devam ediyor. Artan rakamlara ek olarak konut kredisi faizleri de almış başını gidiyor. Hal bu iken ev almanın imkansız olduğu bu dönemde hükümet tarafından belirli kişilere ev sahibi olma konusunda bir çok destek sağlanıyor. Senelerdir ucuza ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ ve SGK işbirliği ile başlatılan proje kapsamında düşük gelirli vatandaşlara ve ilk defa ev satın alacaklara konut desteği veriliyor. Söz konusu konut desteğinden belli başlı şartları sağlayan birey faydalanırken, uygun fiyatlı konut alma imkanı sağlanıyor. TOKİ ve SGK iş birliği ile bir süredir devam eden faizsiz konut kredisi desteği kapsamında 400 bin liraya kadar ödeme yapılıyor. Peki, bu faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar..

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Daha önceden hiç evi olmayan ve maaşı belirlenen koşullardaki gelir tarifine uyan bireyin faydalanabileceği konut desteğinde gelir şartı; projenin bulunduğu yere göre belirlenen asgari geçim indiriminin altında kalan bireyi ilgilendirmektedir.

Projeden faydalanmak için başvuru şartı bulunmakta. Projeye başvuru yapılan yerde en az 1 yıl süreyle ikamet etme şartının bulunduğu açıklaması yapılırken, bahsi geçen gelir kriterini taşımak, evveli TOKİ ile herhangi bir ilişiği bulunmaması şartına istinaden, herhangi bir bankaya kredi borcunun bulunmaması gerekliliği mevcuttur.

TOKİ DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK

Yapılan değerlendirmeler akabinde faizsiz 400.000 TL ödemelerin tarihleri ile alakalı henüz net bir açıklama yapılması da en kısa süre içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ve basın kanalları aracılığıyla duyuruların yapılacağı belirtiliyor.

TOKİ'nin faizsiz konut kredisi programı, düşük gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek adına eşsiz bir fırsat olarak bilinmekte. Konut edinmeyi kolaylaştıran bu uygulama ile birlikte vatandaşın yaşam standardının arttırılması hedeflenmektedir.

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