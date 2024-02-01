Ev sahibi olamayana 2 ilden müjde! Kiraya vereceğiniz paraya ev alabileceksiniz

Günümüzde ev sahibi olmak neredeyse imkansız hale gelmiş bulunuyor. Artan konut fiyatları ile birlikte kiralar da başını almış gidiyor. Ev almak için bankalara yönelen vatandaş, bankalarda da olumlu yanıt alamıyor. Faiz oranlarında yaşana artış, kredi kullanımının da önüne geçiyor. Ancak özellikle de seçim senesi olması sebebiyle, partililer ev sahibi yaptıracak programları, seçim manifestosu olarak açıklıyor.

Yapılan son dakika açıklamada kira öder gibi ev sahibi olunabilecek 2 il öne çıkıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaş kendisine sunulan imkanları değerlendirmek için kolları sıvarken, seçimlerin kazanılması sonrasında belediye başkannadaylarından bir çok proje altı çizili olarak açıklanmış bulunuyor.





İLK EV MÜJDESİ İSTANBUL'DAN

İstanbul ve Ankara'da kira öder gibi ev sahibi olmak için birçok fırsat, seçim manifestosu olarak sunulmuş bulunuyor. Cumhur ittifakının İstanbul Adayı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ihtiyaç sahibi bireylere özel olarak 600.000 adet konut programının başlayacağı belirtilerek 100.000 konutun da ticari amaçla kullanılabileceği müjdesi açıklanmış bulunuyor.

ANKARA'DA UCUZA EV FIRSATI

İstanbul'dan gelen bu açıklama sonrasında Ankara'dan da dar gelirliyi ev sahibi yaptıracak olan program belirtildi. Cumhur ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok tarafından son dakika yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşa özel konut satışlarının başlayacağı açıklanırken kira öder gibi konut sahibi olunacağı belirtildi.

Geçtiğimiz gün seçim vaatleri adına açıklama yapan Altınok kira öder gibi ev sahibi olunabilme imkanını sağlayan binlerce konut yapılacağını açıklarken büyük şehirde tüm maaşlara da düzenleme yapılacağını sözlerine ekledi. Ankara'ya hizmet etmek için hazır olduklarını belirten Altınok; aylık ödemeler konusunda da ortalama rakamı belirtti.

İstanbul ve Ankara ev fiyatları

Belediye Başkanı seçilmeleri akabinde belediyeler tarafından sağlanacak olan Konut Projesi kapsamında ilk belirli bir tutarın peşin ödenmesi şartı bulunacak iken aylık ödemesi ise 10 bin lira civarında olması bekleniyor