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Ev sahipleri için alarm verildi! 21.000 TL detayına dikkat: Bilmeyen kalmasın

Ev sahiplerine önemli uyarı! 21 bin TL detayını gözden kaçırmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 19:07
Ev sahipleri için alarm verildi! 21.000 TL detayına dikkat: Bilmeyen kalmasın

Ev sahipleri bu uyarıları dikkate alsın! Uzman isimler uyarıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Ev sahipleri için son uyarılar yapıldı. Mart ayı içinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannemesi bildirisinin yapılması gerekiyor. Bu sene için son tarih 31 Mart olacak. Yalnızca mesken kira geliri olan vatandaşlar 21 bin TL ve üstü gelir elde ediyorsa beyanname bildirmesi gerekiyor. Vergi mükellefi vatandaşlar bu sene yıllık gelir vergisi beyannamesi bildirecek. Brüt gelirin 2023 senesinde 550 bin TL'yi geçmesiyle 21 bin TL istisna da uygulanmayacak. 

ev sahiplerine önemli uyarı

Bu sınır bu sene 21 bin TL'den 33 bin TL'ye yükseltildi. Eğer ev sahibiniz beyanname bildirisi yapmıyorsa e-Devlet sistemi üzerinden ya da ALO 189'u arayarak şikayet oluşturabilirsiniz. Uzmanlar beyanname verilmesinin önemiyle ilgili sık sık uyarı yapıyor. Beyanname bildirmeyen ev sahiplerine kira gelirinin yüzde 5 oranında ceza uygulaması yapılıyor. Aynı zamanında eğer zamanında vergi ödemiyorsanız aylık yüzde 1.60 oranında faiz alıyorsunuz. Bu sebeple vergilerin ve beyannamelerin zamanında verilmesi gerekiyor. 

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