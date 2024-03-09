Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Bakanlık müjdeli haberi verdi! Fatura desteği yapacağını duyurdu! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:52
Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Milyonlarca hanenin faydalanabileceği PTT yasa tasarısına nihayet destek geldi. Aylık fatura desteğinden kimler yararlanabilir? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK'TAN DESTEK ÖDEMESİ

Bu özel uygulama, geçim sıkıntısı çeken ailelere rahatlık sağlamak amacıyla bakanlık tarafından resmî olarak başlatıldı. Fatura Desteği ödeme sistemi 81 eyalette eş zamanlı devreye alındı. Bakanlık'tan elektrik tarifesi desteğinin yanı sıra doğalgaz desteğine de başvurabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sosyal yardım avansı başvuru ekranından başvuru formunu doldurup onaya göndermeniz gerekmektedir. Başvurular ortalama 30 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Sonuçlar aynı ekranda görüntülenebilir. Elektrik yardımına hak kazanan adaylar, içinde bulundukları aya ait faturalarını PTT şubesine teslim edebilirler. PTT şubeleri aracılığıyla aylık düzenli elektrik destek ödemeleri yapılabilmektedir. Desteğin miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre değişmektedir. Başvuru yapmak isteyenler kuruma gitmelerine gerek kalmadan e-devlet sistemini kullanarak online başvuru yapabilirler.

Bakanlık'tan Destek Ödemesi

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sosyal yardım avansı başvuru ekranından başvuru formunu doldurup onaya göndermeniz gerekmektedir. Başvurular ortalama 30 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Sonuçlar aynı ekranda görüntülenebilir. Elektrik yardımına hak kazanan adaylar, içinde bulundukları aya ait faturalarını PTT şubesine teslim edebilirler. Aylık bin 500 ila 3 bin 500 lira tutarındaki ödemeler otomatik olarak yararlanıcının hesabına aktarılacaktır. E-devlet üzerinden doğal gaz indiriminden yararlanan vatandaşlar, faturalarını diledikleri PTT şubesine getirerek aylık ödemelerinden düşülebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

e-Devlet başvuru ekranı az önce açıldı! Dar gelirliye 1 yıl kesintisiz sosyal yardım

e-Devlet başvuru ekranı az önce açıldı! Dar gelirliye 1 yıl kesintisiz sosyal yardım

İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu
2
Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor
3
İstanbul'da yaşayan vatandaşa duyuru! Toplu taşıma bedava olacak
4
Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor
5
Akbank elini taşın altına koydu! 150.000 TL'lik şipşak kredi için bunu yapın yeter
6
Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor
7
Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Altın fiyatlarında deprem gibi tahmin! 3500 TL için o tarih işaret edildi

Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Sıfır TOGG'da sıfır faiz fırsatı! Yerli otomobil almak isteyene büyük fırsat

O şartı sağlayana PTT yardımı! Dar gelirliye 5.330 TL maaş bağlanacak

Emekli maaşını o tarihlerde alan emekli yaşadı! 19.000 TL ödeme müjdesine onay çıktı

Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

e-Devlet başvuru ekranı az önce açıldı! Dar gelirliye 1 yıl kesintisiz sosyal yardım

Emeklilere onay geldi! 20.000 TL'lik flaş ödeme o tarihlerde IBAN'a yatacak

Emeklilere SGK'dan bedava tatil jesti! Belgesiyle gelen tüm emeklilere ücretsiz

Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!