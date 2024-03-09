Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Milyonlarca hanenin faydalanabileceği PTT yasa tasarısına nihayet destek geldi. Aylık fatura desteğinden kimler yararlanabilir? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK'TAN DESTEK ÖDEMESİ

Bu özel uygulama, geçim sıkıntısı çeken ailelere rahatlık sağlamak amacıyla bakanlık tarafından resmî olarak başlatıldı. Fatura Desteği ödeme sistemi 81 eyalette eş zamanlı devreye alındı. Bakanlık'tan elektrik tarifesi desteğinin yanı sıra doğalgaz desteğine de başvurabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sosyal yardım avansı başvuru ekranından başvuru formunu doldurup onaya göndermeniz gerekmektedir. Başvurular ortalama 30 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Sonuçlar aynı ekranda görüntülenebilir. Elektrik yardımına hak kazanan adaylar, içinde bulundukları aya ait faturalarını PTT şubesine teslim edebilirler. PTT şubeleri aracılığıyla aylık düzenli elektrik destek ödemeleri yapılabilmektedir. Desteğin miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre değişmektedir. Başvuru yapmak isteyenler kuruma gitmelerine gerek kalmadan e-devlet sistemini kullanarak online başvuru yapabilirler.





T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sosyal yardım avansı başvuru ekranından başvuru formunu doldurup onaya göndermeniz gerekmektedir. Başvurular ortalama 30 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Sonuçlar aynı ekranda görüntülenebilir. Elektrik yardımına hak kazanan adaylar, içinde bulundukları aya ait faturalarını PTT şubesine teslim edebilirler. Aylık bin 500 ila 3 bin 500 lira tutarındaki ödemeler otomatik olarak yararlanıcının hesabına aktarılacaktır. E-devlet üzerinden doğal gaz indiriminden yararlanan vatandaşlar, faturalarını diledikleri PTT şubesine getirerek aylık ödemelerinden düşülebiliyor.