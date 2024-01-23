Eve bir maaş sokacak gelişme! Perşembeye kadar gidene 32 günde 11.744 TL ödenecek

7 kere faiz artırım kararına giden Merkez Bankası tarafından alınan bu kapararla PPK 42.45'a yükselmişti. şimdi gözler 25 Ocak Perşembe günü düzenlenecek olan Merkez Bankası aylık değerlendirme toplantısına çevirilirken, tekrardan bir artış yapılmayacağı konusu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından TL'nin değerlenmesi ive KKM'lerin kapatılması adına verdiği faiz artırım kararı en çok kredi ve kredi kartı faiz oranlarını etkilerken, her PPK artışı mevduat faizlerine de artış olarak yansıyor. KIyıda köşede yartırımı olan vatandaş, durdurğu yerde yatırımının azalmasını izlemek yerine faiz getirisi sunan değerlendirme araçlarını kullandığı biliniyor. 20 20 yılın en yüksek faiz oranına ulaşılırken, özellikle de geçtiğimiz sene yıl sonunda yüzde 52.5'lara kadar çıkması her sene yatırımın yüzde 50 artması anlamını taşırken, vatandaş yatırım olarak mevduat hesaplarını takip etmeye başladı.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı mevduat hesapları için uygulanan faizleri de arttırmaya devam ediyor. Yatırımı olan vatandaş bu kapsamda mevduatlara doğru yönelmeye devam ediyor. TL cinsinden vadeli mevduat hesapları 2024 yılının da en çok araştırılan yatırım araçları arasında yer alırken, en yüksek faiz veren banka araştırması da süregeliyor.

300.000 TL'si olan vatandaş, yüksek getiri sağlamak amacıyla bankaların sunduğu mevduat hesabı kampanyalarını yakından takip edip, en yüksek faiz veren bankayı araştırmayı sürdürüyor. Özellikle de yaz mevsimi başında 22-30'larda yer alan mevduat faizi oranlarının yıl sonuna artış göstermesi sonrasında 32- 92 günlük faizler 50'ye kadar dayandığı biliniyor. Hal bu iken yönelim artarken en fazla getiri sağlayan bankalar da araştırma konusu oluyor.

300.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Aylık olarak ek maaş olarak yatırımcıya sağlandığı için en çok tercih edilen 32 günlük mevduat hesabı oranları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. 300 bin TL’nin mevduat faizi oranlarına göre aylık getirisi hesaplamaları banka banka şu şekilde;

Yeni yıl bankaların sunduğu mevduat getirilerinde düşüş yaşanmaya başlasa da bir çok banka yeni müşterisine özel kampanyalar düzenleyebiliyor.

ODEABANK MEVDUAT FAİZ ORANI

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 11.244 TL

ALTERNATİFBANK MEVDUAT FAİZ ORANI

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 11.744 TL

ON PLUSMEVDUAT FAİZİ ORANI

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 11.494 TL