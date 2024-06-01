Bist 100
10.400,48 0%
DOLAR
32,24 0,16%
EURO
34,96 -0,03%
ALTIN
2.396,72 -0,67%

Evimde çalınacak korkusuna son! Vadeli TL mevduat hesapları kullanıma açıldı

Birikimleriniz vadeli TL mevduat hesaplarıyla güvende olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 20:45
Evimde çalınacak korkusuna son! Vadeli TL mevduat hesapları kullanıma açıldı

Vadeli TL mevduat hesapları kullanıma açıldı! Birikimlerinizi kolaylıkla değerlendirebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VADELİ TL MEVDUAT HESAPLARI

İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 1, 3, 6 ay, 1, 2 ve 3 sene vadelerle vadeli TL mevduat hesabı açabilirsiniz. Hesaplar bankanın dijital kanalları ya da şubeler aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir. 

vadeli tl mevduat hesapları

Hesaplarda birikim tutarı 5 bin TL'den başlıyor. Elde edilen faiz geliri müşterinin talep ettiği an hesaba aktarılabiliyor. Vade sonunda hesap kapatılmaz ya da başka talimat verilmezse vadeli TL mevduat hesabı aynı gün yenileniyor ve getiri sağlamaya devam ediyor. İş Bankası vadeli TL mevduat hesapları sayesinde birikimlerinizi güvenli şekilde değerlendirebilirsiniz! 

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankalarından tüm müşterilerine 2.000 TL nakit! Başvuran herkesin yarın hesabında

Japonların eğlencesi şans kurabiyesi! Birkaç malzemeyle 3 dakikada yapacaksınız

Vakıfbank daha önce yapılmayanı yaptı! Listede ismi olana iphone 15 verecek

Lise mezunu olup yüksek maaşla çalışmaya başlayın! KPSS şartı aranmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Kamu bankalarından tüm müşterilerine 2.000 TL nakit! Başvuran herkesin yarın hesabında

Vakıfbank daha önce yapılmayanı yaptı! Listede ismi olana iphone 15 verecek

Evimde çalınacak korkusuna son! Vadeli TL mevduat hesapları kullanıma açıldı

Bayram desteği veriliyor! 25.000 TL bireyin cebini şenlendiriyor

20.000 TL anında hesaplarda olacak! Faizsiz gelir belgesiz hemen sahip olun

Hastalıkların düşmanı sebzeli şehriye tavuk çorbası tarifi! Anında ayağa kaldırıyor

Japonların eğlencesi şans kurabiyesi! Birkaç malzemeyle 3 dakikada yapacaksınız

Şekliyle ayrı tadıyla ayrı güzel! Midye böreği tarifi

KPSS puanınız yoksa da başvurun! Şans yüzünüze gülecek

Lise mezunu olup yüksek maaşla çalışmaya başlayın! KPSS şartı aranmayacak

OGM personeli olacaklar belli oldu! Listede adınız var mı bakın

Bu seferde düşük KPSS puanı alanlar düşünüldü! Asla üzülmeyin başvuru yapmaya koşun