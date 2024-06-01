Evimde çalınacak korkusuna son! Vadeli TL mevduat hesapları kullanıma açıldı

Vadeli TL mevduat hesapları kullanıma açıldı! Birikimlerinizi kolaylıkla değerlendirebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VADELİ TL MEVDUAT HESAPLARI

İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 1, 3, 6 ay, 1, 2 ve 3 sene vadelerle vadeli TL mevduat hesabı açabilirsiniz. Hesaplar bankanın dijital kanalları ya da şubeler aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir.





Hesaplarda birikim tutarı 5 bin TL'den başlıyor. Elde edilen faiz geliri müşterinin talep ettiği an hesaba aktarılabiliyor. Vade sonunda hesap kapatılmaz ya da başka talimat verilmezse vadeli TL mevduat hesabı aynı gün yenileniyor ve getiri sağlamaya devam ediyor. İş Bankası vadeli TL mevduat hesapları sayesinde birikimlerinizi güvenli şekilde değerlendirebilirsiniz!