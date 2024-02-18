Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Kampanya kapsamında, her yeni otomatik fatura talimatı veren müşteri, toplamda 500 Türk Lirası ParafPara kazanacak. Halkbank, müşterilerine bu fırsatla avantajlı bir deneyim sunarken, aynı zamanda otomatik ödeme işlemlerinin kullanımını teşvik ediyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Halkbank müşterileri, 29 Şubat 2024 tarihine kadar Paraf Mobil uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla başvuruda bulunabilecekler. Katılımın ardından, bireysel kredi kartı veya vadesiz hesaplarından otomatik fatura talimatı verilmesi gerekmekte.

Halkbank, müşterilerine yönelik sunduğu özel bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekiyor. 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, müşterilere hem hayatlarını kolaylaştırmayı hem de kazançlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.





İŞTE KAMPANYANIN TÜM DETAYLARI





Halkbank'ın ParafParalarla dolu kampanyası, müşterilerine hem faturalarını otomatik olarak ödeme kolaylığı sağlıyor hem de değerli ödüller sunuyor. Ancak, bu ödüllerin kullanım tarihi ve koşullarıyla ilgili önemli detaylar bulunuyor.

Kazanılan ParafParalar, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren kullanıma açılacak. Ancak, bu ödüllerin hesaba yüklenmesi için talimatların 6 ay boyunca düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, ödüller geri alınabilir.

Her bir müşteri, kampanya süresince kredi kartından veya vadesiz hesaptan verilen her yeni otomatik fatura talimatı için 50 Türk Lirası, toplamda 500 Türk Lirası ParafPara kazanabilir. Ancak, talimatın iptal edilip tekrar verilmesi durumunda, kampanya kapsamı dışında kalınabilir.

Kredi kartından verilen talimatlarda gerçekleşecek fatura ödemelerinde nakit avans faiz oranı üzerinden faiz işletilecektir. Müşteriler, Halkbank Mobil Uygulama veya İnternet Şubesi üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı verebilecekleri noktalara ulaşabilirler.

Halkbank'ın bu özel kampanyası, müşterilere faturalarını otomatik olarak ödeme kolaylığı sağlamanın yanı sıra değerli ödüller sunma fırsatı tanıyor. Ancak, talimat verirken nakit avans faizi detaylarına dikkat etmek önemlidir. Müşteriler, kampanyadan en iyi şekilde yararlanabilmek için verilen talimatları titizlikle incelemelidir.