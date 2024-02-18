Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Halkbank, 29 Şubat'a kadar devam edecek olan özel bir kampanya başlattı! Doğalgaz, elektrik ve su faturalarını Halkbank üzerinden otomatik olarak ödeyen müşterilere 500 Türk Lirası hediye edilecek. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:06
Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Kampanya kapsamında, her yeni otomatik fatura talimatı veren müşteri, toplamda 500 Türk Lirası ParafPara kazanacak. Halkbank, müşterilerine bu fırsatla avantajlı bir deneyim sunarken, aynı zamanda otomatik ödeme işlemlerinin kullanımını teşvik ediyor.
Kampanyaya katılmak isteyen Halkbank müşterileri, 29 Şubat 2024 tarihine kadar Paraf Mobil uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla başvuruda bulunabilecekler. Katılımın ardından, bireysel kredi kartı veya vadesiz hesaplarından otomatik fatura talimatı verilmesi gerekmekte.

Halkbank, müşterilerine yönelik sunduğu özel bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekiyor. 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, müşterilere hem hayatlarını kolaylaştırmayı hem de kazançlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.


İŞTE KAMPANYANIN TÜM DETAYLARI

ParafParaların Kullanım Tarihi ve Koşulları Halkbank'ın kampanyası kapsamında kazanılan ParafParalar, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren kullanıma açılacak. Ancak, bu ödüllerin hesaba yüklenmesi için talimatların 6 ay boyunca düzenli olarak ödenmesi gerekme

 

Halkbank'ın ParafParalarla dolu kampanyası, müşterilerine hem faturalarını otomatik olarak ödeme kolaylığı sağlıyor hem de değerli ödüller sunuyor. Ancak, bu ödüllerin kullanım tarihi ve koşullarıyla ilgili önemli detaylar bulunuyor.

Kazanılan ParafParalar, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren kullanıma açılacak. Ancak, bu ödüllerin hesaba yüklenmesi için talimatların 6 ay boyunca düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, ödüller geri alınabilir.

Her bir müşteri, kampanya süresince kredi kartından veya vadesiz hesaptan verilen her yeni otomatik fatura talimatı için 50 Türk Lirası, toplamda 500 Türk Lirası ParafPara kazanabilir. Ancak, talimatın iptal edilip tekrar verilmesi durumunda, kampanya kapsamı dışında kalınabilir.

Kredi kartından verilen talimatlarda gerçekleşecek fatura ödemelerinde nakit avans faiz oranı üzerinden faiz işletilecektir. Müşteriler, Halkbank Mobil Uygulama veya İnternet Şubesi üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı verebilecekleri noktalara ulaşabilirler.

Halkbank'ın bu özel kampanyası, müşterilere faturalarını otomatik olarak ödeme kolaylığı sağlamanın yanı sıra değerli ödüller sunma fırsatı tanıyor. Ancak, talimat verirken nakit avans faizi detaylarına dikkat etmek önemlidir. Müşteriler, kampanyadan en iyi şekilde yararlanabilmek için verilen talimatları titizlikle incelemelidir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bankalarda faiz depremi! Birikmiş parası olanlar koşa koşa şubelere gidecek: Faiz oranları değişti
2
PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!
3
Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek
4
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!
5
Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı
6
2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!
7
Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı verdi! Size çıktı mı hemen kontrol edin

Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Galatasaray'dan ayrılan Christian Lyundama'nın yeni takımı belli oldu

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak