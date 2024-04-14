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Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

Fahiş fiyat artışlarıyla piyasanın işleyişini bozan firmalar kapatma cezasıyla karşı karşıya kalıyor. TBMM'de görüşülen Ticaret Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre cezalar yıllık enflasyon oranına göre belirlenerek kesilecek.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 20:34
Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

Fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığı artıracak yeni tedbirler alınmak üzere. Fahiş fiyat artışları yapan firmalara verilecek cezalar para cezalarıyla sınırlı değil, sağlıksız veya sahte ürün üreten firmalar da kapatılabilecek.

AK Parti yeni ticaret yasa tasarısını meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı fiyat şişirme karşıtı yasa, 16 Nisan'da yasama çalışmalarına başlayacak olan Kongre'nin gündeminde olacak.

Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi

BİR AY İÇİNDE TBMM'DE

Tasarıda denetimler, idari cezalar ve bu ay sonunda sona erecek olan ticari kooperatif kayıt sisteminin genişletilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Aşırı fiyat belirleyen şirketlerin belirli bir süreliğine kapatılmasına olanak sağlayacak yeni yasa tasarısının bir ay içinde TBMM'ye sunulacağı bildirildi. AK Parti yönetimi, toplandığı anda meclis gündemine gelecek yasa tasarısı üzerinde çalışmalara başladı.

Düzenlemede enflasyon eğrisini yukarı doğru itebilecek aşırı fiyatların önüne geçebilecek 10 madde yer alacak. Gıda ve hazır giyimde yüksek yaşam maliyeti dışındaki enflasyon faktörlerini de ortadan kaldırmak amacıyla idari para cezalarının her yıl enflasyona paralel olarak artması bekleniyor. Yasayı ihlal eden işletmelerin belirli bir süre kapatılma durumunu öngören düzenleme, yasama dönemi başladıktan sonra tartışılacak yasa tasarıları arasında yer alıyor.

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Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı

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