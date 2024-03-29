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Faiz oranları tavan yaptı: 30 değil, 40 değil, tam 50 bin lira ödeniyor

Bankaların müşteri kapmak adına düzenledikleri kampanyalar ile birlikte de bu oran daha da artarken, kimi bankalar da vadeye göre bu oran yüzde 57'lere kadar ulaştığı biliniyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:06
Faiz oranları tavan yaptı: 30 değil, 40 değil, tam 50 bin lira ödeniyor

Yatırımı Türk Lirası şeklinde olana vatandaşın en çok tercih ettiği değerlendirme şekli mevduat hesapları olarak biliniyor. Bunda etken olarakTCMB'nin aldığı politika faizi artrırımı karşısında mevduat faizlerinin verdiği tepkiler olarak bilinirken, mevduat fazileri son yılların en yüksek tutarında seyrediyor. TL'nin değer kaybetmesinin önüne geçişmesi ve kullanım arzının artması amacıyla alınan sıkılaşm politikasının bir gereği olan politika faizleri geçtiğimiz Haziran ayında ay ay pozitif ivme ile artışına devam ediyor. Öyle ki arttırlan politika faizi, kredi kredi kartı faizlerini yakından ilgilendirdiği gibi mevduat faizlerine de pozitif olarak yansıyor. Bankaların müşteri kapmak adına düzenledikleri kampanyalar ile birlikte de bu oran daha da artarken, kimi bankalar da vadeye göre bu oran yüzde 57'lere kadar ulaştığı biliniyor.

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MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMASI

2024 yılı mevduat yatırımcılarının adeta şanslı yılı olarak kayıtlara geçerken belirli tutarlara ödenen getiriler dikkat çekici rakamlara ulaşabiliyor. 2024'ün en çok tercih edilen yatırım aracı olan mevduat hesaplarına katılım git gide artıyor. Bankalar özel olarak yeni müşterilerine sundukları kampanyalarda faizler adeta arşa çıkabiliyor.

Yaşanan ekonomik sallantılar ve alınan sıkılaşma kararları mevduat faiz oranlarının patlamasına mahal verirken, yatırımcının en çok tercih ettiği yatırım aracı olma konuusnda 2024 yılında en üst sırada mevduat hesapları yer alıyor. Özellikle de bankaalrın sunduğu fırsatlar ve verdikleri faiz oranları yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Kıyıda köşede 200 bin lira yatırımı olan vatandaş kısa vadede değil de 90 gün ve üzerinden parasını mevduata bağlaması durumunda rekor getiri kazanıyor.

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200,000 TL 181 GÜNDE GETİRİSİ

Bankalar özellikle de vade uzadıkça faizlerde de artış sağlıyor. Özellikle de yatırımının getirisini aylık maaş olarak kullanmayacak olan birey181 vadeye yönelebiliyor. Akbank ve Onplus faiz oranını %56 olarak güncelledi. Bu kapsamda 181 gün sonunda 53.874 TL hesaplanmış bulunuyor. Denizbank tarafından yeni müşterisine özel olarak başlatılan kampanyada 181 güne %57 faiz oranı sunuyor. Bu kapsamda net getiri 54.836 TL olarak açıklanmış bulunuyor. Diğer bankalar da yeni müşterisine ve kişiye özel olarak faiz oranı belirtirken, yatırımcının diğer bankaların kendisine sunduğu faiz oranlarını da araştırması gerekiyor

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