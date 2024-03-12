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Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

İhtiyaç kredilerinde artan trend devam ederken, bankalar düzenledikleri kampanyalar ile müşteri çekmek istiyor.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:22
Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

Ekonomide sıkılaşma politikalarının uygulanması en çok kredi faizlerini etkilemiş benziyor. Hayat koşullarının zorlaştığı, enflasyonun hat safhada yükseldiği şu günlerde TCMB tarafından TL'nin değer kazanması ve enflasyonun düşürülmesi adına arka arkaya yeni adımlar atılıyor. Ocak ayında yapılan maaşların da erimeye başladığı şu günlerde vatandaş, kredi kullanımı konusunda bankalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Kredi maliyetlerine yansıyan bu yükseliş sonrasında vatandaş ihtiyaç kapsamında kredi kullanımını yaparken, ihtiyaç kredilerinde artan trend devam ediyor. 

Kararlılıkla kredi faizlerini araştıran vatandaş, en uygun kredi veren bankayı tercih ediyor. Bankalar da hizmet satabilmek adına bir çok kampanya sunuyor. Bilindiği üzere faiz oranları ve vadeleri, kredinin tutarına göre değişiyor. Geçtiğimiz sene BDDK tarafından kredi vadeleri ile alakalı alınan kararlarda kredilerde tutara göre 36-24 ve 12 ay vade imkanı sağlanıyor. 

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12 ay vadeli krediler de oran, %3,49 ile %5,24 arasından değişkenlik gösteriyor, 24 ay vadeki kredi oranları  %3,99 ile %5,99 arasında ve 12 ay vadeli krediler de %4,49 ile %6,49 arasında faiz oranı ile veriliyor. Ancak bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar dikkat çekiyor. Özellikle de son zamanlarda sıfır faizli kredi araştırması başladı. Bankalar da vatandaşın bu isteğine istinaden faizsiz olarak nakit avans verebiliyor. Ancak bu ödemeler kredi kartı limitince çekiliyor ve son açıklanan karar gereği 3 taksit imkanı ile sunuluyor. 

KREDİ KAMPANYALARI

İNG Bank tarafından yeni müşteriye özel olarak sunulan 2,99 faizli kredi dikkat çekiyor. EN düşük oranı veren bankadan 50,000 TL çekilmesi durumunda 36 ay vade imkanı sağlanıyor. Aylık ödemeler de kampanya süresince stabil olarak seyrediyor. ING Bank tarafından yeni müşteriye özel olarak başlatılan kampanyada 50 bin lira liranın geri ödemesi 2603 TL olarak yapılıyor. 

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ING BANK DÜŞÜK FAİZLi KREDİ

Bir süredir devam eden ING Bank düşük faizli ihityaç kredisi kampanyasında faiz oranı yüzde 2,99'a kadar düşmüş bulunuyor. Bu kapsamda ilk kez Turuncu Ekstra'lı olup kredi kullanan birey faydalanabiliyor. Daha önce Turuncu Ekstra'lı kredi kullanmış ING'liler ise %3,49'dan başlayan oranlardan yararlanabiliyor.

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Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

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