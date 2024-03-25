Faizler uçtu kaçtı durdurulamıyor! Her yatırana 45 bin liradan fazla ödeniyor

Geçtiğimiz seneden bu yana ekonomik kriz çerçevesinde alınan önlemler arasında faiz artırım kararları yer alırken, politika faizleri kredi ve kredi kartı kullanıcılarını negatif ve yatırımcıyı da pozitif olarak etkilemeye devam ediyor. KKM’ler çıkışların artması ve TL'nin değer kazanması, işlenmesi adına alınan önlemlerden biri de mevduat faizilerindeki artış olarak belirtilirken, bankalar bu artışa istinaden düzenledikleri müşteri kapma kampanyaları ile faizleri adeta uçurdu. Geçtiğimiz sene başında şu an bulunduğu konumun yarısı seviyesinde seyreden mevduat faizleri ile alakalı yatırımcıyı sevindiren açıklamalar devam ediyor. Yüzde 54'lere kadar ulaşan mevduat faizlerinin yüzde 60'ları geçeceği tahmin edilirken, seçimler sonrasında da artışın devam edeceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Kıyıda köşede doları, altını olan vatandaşı TL'ye geçmesi adına alınan bu karar, yüzleri güldürse de uzun vadede yatırımının değerinin artan enflasyon karşısında ezileceğini tahmin eden vatandaş, tedirgin olmaya devam ediyor. Yastık altı yatırımının hat safhada kaldığı şu günlerde yeni yatırımcı müşteri çekmek ve getirdiği yatırımını işlemek adına faiz oranlarını arttırmaya devam ediyor. Her vatandaş mevduat tutarına hangi bankanın hangi oranı sunduğunu araştırmaya devam ediyor.





Bu ay Merkez Bankası tarafından alınan politika faizi artırım kararı sürpriz olarak belirtilmişti. Özellikle de seçimler öncesinde zam yapılmayacağını tahmin eden uzmanlar, yapılan zam ile birlikte ekonominin ne derecede kötü olduğunu açıkladı. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta 2024 senesinin 3. faiz kararını açıklarken Şubat'ta sabit bırakılan karar Mart ayında 500 baz puan arttırıldı. Bu kapsamda %45'den 50'ye çıkan politika faizi sonrasında bankalarda mevduat faizlerini arttırdı.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Kimi bankalar 1 milyon TL ana parasını getiren vatandaşa 45 bin liranın üzerinde 32 günlük faiz parası ödeyebiliyor. Banka banka faiz oranı ve 32 günlük getiriler araştırılıyor. Bu kapsamda TEB düzenlediği yeni müşteri kampanyasında faiz oranını %55 olarak açıklarken net getiriyi de 45.683 TL olduğunu belirtmiş bulunuyor.





DenizBank %45'lere kadar düşen faiz oranını %54 olarak güncelledi. Bu kapsamda 32 gün sonunda net getiri 44.975 TL'ye ulaşıyor.

Fibabanka tarafından düzenlenen kampanyada %55 faiz imkanı sunulurken, Odeabank %53, Finansbank %48, alternatif bank %52 ve ING bank'ta %50 oranında mevduat faizi oranlarını sunuyor. Vatandaş mevduat faizleri konusunda bireysel olarak teklifler de alabiliyor. Tutara göre ya da mevduat vadesine göre sahibi olunan faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda vatandaşın müşteri olduğu ya da olacağı bankalar ile görüşme yapması ve belirlenen faiz oranı akabinde mevduatını taşıması gerekiyor