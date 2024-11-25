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Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Alınan kararlar yatırımı olan vatandaşı da yakından etkiliyor. Özellikle de mevduat faizlerinin artılı ya da azalışı, TCMB kararına göre belirlenebiliyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:24
Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

TCMB politika faizi kararları ülke ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Politika faizi kararları her ay düzenli olarak toplanan yetkililer tarafından açıklanırken, uzun bir süredir yüzde 50’de sabit bırakılan bu oranın ne zaman düşüş eğilimine gireceği de merakla takip ediliyor. Alınan kararlar yatırımı olan vatandaşı da yakından etkiliyor. Özellikle de mevduat faizlerinin artılı ya da azalışı, TCMB kararına göre belirlenebiliyor. Bu kapsamda bankalar da rekabet ortamı kapsamında düzenlediği kampanyalar ile yüksek oranlar verebiliyor. Ay ay bankaların mevduat faizi oranları yakından takip ediliyor.  

Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş mevduat faizi oranlarını ay ay takip ediyor ve yüksek faiz imkanını sunan bankanın getirisi daha fazla olduğu için tercih ediliyor. 500.000 TL yatırımı olan vatandaş özellikle de aylık mevduat oranlarını yakından takip ediyor. Kasım ayı itibarıyla bazı bankalar, 500 bin TL tutarındaki mevduatlara aylık yüzde 52'ye varan faiz oranları sunuyor. 

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

500.000 TL’NİN AYLIK GETİRİSİ 

Mevduat faizi deyince Kasım ayında en yüksek oranı veren bankalar; Odeabank, TEB, ING, Türkiye Finans olarak hesaplanırken, yüzde 52 faiz oranı sunarak en yüksek getiri sağlıyor. Bu kapsamda aylık kazanç, yaklaşık 20.515 TL’ye ulaşabiliyor.  

Akbank, On Plus, Fibabanka ise yüzde 50 faiz oranı ile bir ayda yaklaşık 19.726 TL kazandırıyor.  

Garanti BBVA yüzde 46.5 faiz oranı veriyor. İş Bankası faiz oranı ise yüzde 42.5 olarak güncellenmiş bulunuyor. QNB Finansbank: %48,50 Faiz Oranına 19.134 TL net getiri sağlıyor.  

Enflasyon karşısında alınan önlemler arasında yer alan Merkez Bankası’nın faiz artırma kararları, yatırımcıları uzun vadeli yatırım yerine kısa vadeli mevduat hesaplarına yönlendirebilirken, bankaların da rekabet etme çabası ile bu oranlarda artış gözlemlenebiliyor  

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