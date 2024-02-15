Faizsiz taşıt kredisi olur mu demeyin! Banka o şarta 280.000 TL veriyor

Kredi faizleri yaz mevsimi başından beri artış gösteren politika faizleri sebebiyle kat be kat artarak, krediye ihtiyacı olan vatandaşın cebini zorluyor. Enflasyonun dengelenmesi ve TL'nin değer kazanması adına alınan bu kararlar kredi ve kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar bir süre daha faizlerde artışa gidileceğini ifade ederken, kredi kartı ya da kredi kullanıcıları da kendilerine olacak olan etkiyi merakla bekliyor. Bahsi geçen artışlar ile birlikte kredi kullanımı azalmış iken bankalar ürün ve hizmet satabilmek adına bir çok kampanya düzenliyor. Yeni yıl zamları sonrasında vergilerden en çok etkilenen kalemlerden biri de otomobil fiyatları olurken, kıyıdaki birikimi yetmeyen vatandaş, bankaların sunduğu kredi kampanyalarına yönelebiliyor.

Devlet bankaları bu konuda ipleri biraz daha gevşek tutarken Vakıf Katılım Bankası tarafından hazırlanan ve kar payı olarak faiz işlenen kampanya ihtiyacı olunan nakite, kolayca ulaşılması sağlanıyor. Taşıt kredisi kampanyaları için başvuruları başlatan Vakıf Katılım Bankası faiz oranları dibe çekmiş gibi görünüyor.





VAKIF KATILIM TAŞIT KREDİSİ

Araç sahibi olmak isteyen vatandaş, artan fahiş fiyatlar sonrasında bu isteğini erteleyebiliyor. İşte tam da bu durumda devreye giren Vakıf Katılım Bankası taşıt kredisi kampanyaso ile birlikte faiz oranları merak ediliyor. Faizsiz sistemle çalışan Vakıf Katılım Bankası tüketicinin ihtiyacı olan ürünü kar payı olarak sunuyor. Aylık olarak uygulana kar payı yıllığa vurulunca, kredi faizlerinden daha düşük bir tutaer geri ödeme imkanı sağlıyor.





FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

0 km ya da ikinci el otomobil alımlarını faizszi olarak sunan Vakıf Katılım Bankası, sadece kar payını alıyor. 100.000 Tl ve üzeri taşıt finansmanı sağlayabilen banka, 400.000 TL'ye kadar 48 ay vade imkanı sağlıyor. 400.000 TL ihtiyacı olan vatandaş senede 100.000 TL artı kar payını ödüyor. Banka tarafından sunulan hesaplama aracında sadece 280.000 TL'ye kadar finansman hesabı sağlanıyor. Yapılan hesaplamada 280.000 TL'lik kullanım 12 - 48 ay vade imkanı ile sağlanabiliyor. 36 ay vadede aylık taşıt kredisi ödemesi için 3.34 kar oranı uygulaması devreye girerken, aylık ödeme taksidi de 13.974,34 TL olarak açıklanmış bulunuyor