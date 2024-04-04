Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek

Elektrik, telefon, su, doğalgaz farketmeksizin son zamanlarda yaşananartışlar vatandaşın cebini yormaya devam ediyor. Zaten gelen maaşın anca giderlere yettiği şu günlerde bir de fatura ödemeleri maaşların eksi hesaba geçmesine mahal veriyor. Yaz mevsiminin gelmesi ile bir daha artacak olan fatura yükünden kurtaracak avantajlı tarifler vatandaşın yakın metrajına girmiş gibi duruyor. Bu kapsamda bankaların fatura talimatına verdiği tek seferlik destekler de dikkat çekiyor.





AKBANK OTOMATİK FATURA TALİMATI

Bankalar son zamanlarda otomatik fatura talimatı hizmeti satmak adına çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda çok düşük alınan ya da hiç alınmayan fatura talimatı faizi ile alakalı son günlerde çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor. Bankaların sattığı her hizmetten yüzde 5 faiz aldığı belirtilirken, sundukları kampanyalar ile kazançlarını katlamak istedikleri belirtiliyor. Düzenlenen kampanyalar ile müşteri çekmeyi hedefleyen bankalar, kazançlarının bir kısmını da müşterisine dağıtıyor. Hal bu iken kampanyalar yakından takp ediliyor.

Akbank'ın kredi kartı Axess'ten fatura ödemelerini ödüllendirecek yeni bir kampanya duyurulmuş bulunuyor. Nisan ayı kampanyası olarak gündeme çıkan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Her yeni otomatik fatura talimatına 100 TL ödeme yapılacağı ve toplamda 500 TL'ye kadar geri iade yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Axess kampanyasında verilen talimatlar sonrasında hak kazanılan ödüller chippara olarak hesaplara aktarılıyor. Düzenlenen kampanya başvuru yapmadan önce dahil olma zorunluluğu bulunuyor. 30 Nisan'a kadar büyük harflerle ''HER'' yazıp 45 66'ya SMS gönderen birey otomatik fatura talimatı vermeye hazır oluyor. Bu kapsamda Akbank uygulaması üzerinden fatura talimatının verilmesi durumunda geri iadeye hak sahibi olunabiliyor