Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

Yeni yıl zamları orta ve dar gelirli kesim için hayatı daha da zorlaştırmaya devam ediyor. Elektrik fiyatlarında da yaşanan artış, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yaşanan bu zorlu durumlara istinaden devlet tarafından özellikle de dar gelirli, toplum tarafında dez avantajlı kesime bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler artan fiyatlar karşısında vatandaşın hayat standartlarının arttırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda devlet Yaşanan bu zorlu süreçte dar gelirli vatandaşa elektrik tüketim desteği sağlama kararı almış bulunuyor. Alınan bu karar uygulaması bir süredir devam ederken, 260 TL'ye kadar geri ödeme imkanı sağlanıyor. Elektrik faturalarının artması sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik tüketim desteği ödeneği müjdesi geçtiğimiz senelerde uygulamaya konulmuş bulunuyor.





Elektrik tüketim desteği, devlet tarafından belirli bir kesimi kapsayan yardım olarak bilinirken bu ödenek 2'ye ayrılıyor.

1:Asgari elektrik tüketim desteği düzenli sosyal destek alan dar gelirli hanelere ödeniyor.

2: 2. elektrik desteği ise tıbbi cihaz elektrik desteği olarak biliniyor. Ülkemizde cihaza bağımlı olarak yaşayan kronik hastalığı bulunan yüzbinlerce vatandaş mevcut. Bu kapsamda Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları tarafından Dar gelirli onayı verilen hanelere ve evde bakım aylığı alan bireyin hanelerine, öte yandan Kronik hastalığı sebebiyle bir cihaza bağımlı yaşayan Dar gelirli vatandaş tıbbi cihaz elektrik desteğinden faydalanabiliyor





Elektrik desteği tutarları

Devlet tarafından sağlanan elektrik desteği hane içerisinde yaşayan birey sayısına ve aylık tüketilen elektrik giderine göre değişkenlik göstermektedir. 2023 yılında ödenen destek tutarları 2024 yılında da aynı şekilde devam etmektedir 1-2 kişilik hanelere 130 TL destek yapılmakta iken 5 ya da daha kalabalık Haneler için bu ödeme 260 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Elektrik desteği başvurusu

Sosyal destek ödemesi alan hanelere otomatik olarak sağlanan elektrik desteği için herhangi bir başvuru yapılmamaktadır. Birey otomatik olarak elektrik faturalarını indirimli ödeyebilmektedir. Elektrik destek ödemeleri sosyal yardım ödemesi üzerine olan bireyin kayıtlı elektrik faturalarına yansıtılmaktadır. Öte yandan elektrik faturası borcu olan Birey de bu destek ödemesinden faydalanırken destekler herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır. Ele geçen tutarlar yukarıda bahsi geçen tutarlar kadardır