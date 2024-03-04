Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

Yapılan artışlara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşın uğrak yeri olan bankalar Mart ayı faiz güncellemelerine devam ediyor. Vatandaşı fatura ödeme derdinden kurtaran bankaların sunduğu otomatik fatura ödeme talimatları faiz oranları da güncellendi. Hayat koşullarının değiştiği şu günlerde bankalar tarafından sunulan sunulan hizmet ve kampanyalar hayat kurtarmaya devam ediyor. Son zamanlarda otomatik fatura talimatları dikkatleri üzerine toplarken, bu kapsamda talimat veren vatandaş, bir ay sonrasında fatura şoku yaşayabiliyor. Otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 2,25'lerde seyrederken, bankadan bankaya gösterdiği değişikşik ile 4,49'a çıktığı gözlemleniyor. Bu kapsamda hesaplamalar da tüm faturalarına talimat veren vatandaş 400 TL gibi bir artış ile geri ödemesini sağlayabiliyor.

KREDİ KARTI İLE FATURA TALİMATINA SON

Otomati ödeme talimatı kampanyalarında kredi kartı ile talimat verilmesine yönlendirmek amacıyla bankalar geri iade kampanyalarını sunarken, bu şekilde ödeme yapanlar, mevcut faizlerden de nasibini alıyor. Özellikle geçtiğimiz ay fatura şok yaşayan vatandaş, artı ödediği ücretin fatura faizi olduğunu fark edince adeta şok oldu.





FATURA FAİZLERİNDE YÜZDE 158 ARTIŞ

Geçtiğimiz aylarda belli limitlere göre 2 TL- 3 TL artı ödeme alan bankalar, bu tutarlarda güncellmeye gitti. Bankadan bankaya değişkenlik gösteren bu oran 2,49-4,42'ye kadar arttı. Bu oran özellikle de kışı fatura tutarı cebelleşen vatandaşa artı zam olarak yansırken, talimat iptali verenlerin sayısının bir hayli arttığı da gözlemlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sunulan raporda geçtiğimiz seneye göre yüzde 158 artış gözlemlendiği ortaya çıktı.





OTOMATİK FATURA TALİMATI FAİZ GÜNCELLEMESİ SUNULDU

Bu kapsamda bankalar da otomatik fatura talimatı ile alakalı oran artışı konusunda son dakika güncellemerini vatandaşa duyurdu. Geçtiğimiz sen içerisinde 1000 TL'lik bir fatura için ödenen talimat faizi artı 25 TL civarında seyrederken yeni hesaplamalarda bankada bankaya 50 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu da her ödemesine talimat veren vatandaşın cebine artı yük olarak girdi. Doğalgaz, elektrik, su, 2 telefon faturası otomatik olarak ödene bir vatandaş için fatura 250 TL civarında artış gösterdiği gözlemlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2024 yılı faiz artılı konusunda raporunu sundu. Bankacılık sektörünün net karları açıklanırken, ücret ve komisyon gelişmesi konusunda yıllık yüzde 258 artış yaşandığı belirtildi.