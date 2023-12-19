FED altın fiyatlarını ateşledi! 2000 TL'yi unutun: O tarihe kadar 2750 TL'yi vuracak!

FED kararları sonrasında fiyatlar rekora koşmaya başladı! Uzman isimler açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FED KARARLARI SONRASI PİYASA DURUMU

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeyerek 5.50 oranında sabit bırakmaya karar verdi. Önümüzdeki sene için de parasal sıkılaştırma döngüsünün sona ereceği ile ilgili açıklamalar piyasayı derinden etkiledi. ONS altın karar sonrası güne 2 bin 23 dolardan başlarken gün içinde en düşük 2 bin 21 dolar seviyelerine düştü. En yüksek ise 2 bin 39 dolar seviyesine yükseldi. Güncel olarak 2 bin 31 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ONS altının en yüksek fiyatı 2 bin 148 dolar olarak belirlenmişti. ONS altın yükselişinden etkilenen gram altın güne 1883 TL seviyesinden başladı ve gün içinde en düşük 1881 TL, en yüksek 1902 TL'ye yükseldi. Güncel olarak 1894 TL'den işlem görüyor. En yüksek seviyesi 1928 TL olarak kaydedilmişti. Uzman isimler ONS altının 2 bin 32 dolar üstünde kalmasıyla birlikte 2 bin 54 dolar yükselişinin geleceğini dile getiriyor.





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de piyasa ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Borsa İstanbul 7 bin 613 puan seviyesinde, düşüş sürüyor. Hakemin darp edilmesi sonrasında hisse senetlerinde satışlar yaşandı. Bu da olumsuz olarak döndü. Yüzde 5 civarında futbol kulüp hisselerinde düşüş yaşandı. Bu hafta düşüşler kalıcı olmayacak, yükseliş sürecek. 2024 senesinde 2 bin 700 TL, ONS altının 2 bin 350 dolar olması gündemde. Bu hafta yaşanan düşüşler senenin son düşüşleri ve son alım fırsatlarını veriyor. Kısa vadede geri çekilmeler kalıcı olmayacak. Asıl hedef 2 bin TL seviyesi, psikolojik eşik olacak. Dolarda da yükseliş sürüyor. Seneyi 29.60 TL ile 29.70 TL aralığında tamamlar. 30 TL normalleşecek diye tahmin ediyorum. Dolar mı Euro mu derseniz Euro. 2024 senesinde daha fazla getirisi olabilir.' Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

-Çeyrek altın alış fiyatı 3 bin 178 TL, satış fiyatı 3 bin 238 TL

-Tam altın alış fiyatı 12 bin 714 TL, satış fiyatı 12 bin 904 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.