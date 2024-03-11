Fiat Egea'ya 10.000 TL'lik indirim! Fiyat listesi görenlerin başını döndürecek

Fiat markası büyük kampanyasını paylaştı! Bu fiyatlar kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIAT ARAÇ KAMPANYASI

Son dönemlerde hem sıfır hem ikinci el araçlarda fiyatlar günden güne yükselmeye devam ederken araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar araç markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiat markası tarafından yapılan son duyuruya göre Egea Cross modellerde 10 bin TL indirim yapıldı. Aynı zamanda 200 bin TL kredi ödemesi de 12 ay vadeli ve faizsiz şekilde müşterilere sunulacak. Markanın güncel araç fiyat listesi şu şekilde;





EGEA CROSS STREET

-1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 1 milyon 2 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 992 bin 900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 1 milyon 306 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 296 bin 900 TL

-1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli 1 milyon 428 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 418 bin 900 TL

EGEA CROSS URBAN

-1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 1 milyon 47 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 37 bin 900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1 milyon 395 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 341 bin 900 TL

-1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1 milyon 473 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 463 bin 900 TL

EGEA CROSS LOUNGE

-1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1 milyon 286 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 276 bin 900 TL

-1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1 milyon 408 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 398 bin 900 TL

EGEA CROSS LİMİTED

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1 milyon 458 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 1 milyon 448 bin 900 TL