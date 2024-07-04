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Fitch Analisti Morales: Türkiye'nin ekonomi politikaları kredi notu için olumlu sinyaller veriyor

Fitch Ratings'in Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirerek bu politikaların kredi notu üzerindeki etkilerini ele aldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:10
Fitch Analisti Morales: Türkiye'nin ekonomi politikaları kredi notu için olumlu sinyaller veriyor

FITCH'TEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Fitch Ratings'in Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirerek bu politikaların gelecek kredi notu kararlarına etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Morales, Türkiye'nin mali ve gelir politikalarının iç talebi soğutacak şekilde ayarlanmasının muhtemel olduğunu ve bu durumun kredi notu açısından olumlu bir etki yaratabileceğini belirtti.

Morales, Türk bankalarının borçlanma performansındaki artışın, yatırımcıların sektöre olan güvenini yeniden kazanması açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu durumun, Türkiye'nin finansal istikrarına olumlu katkı sağladığını ve uluslararası piyasalardaki algıyı iyileştirdiğini ifade etti. Morales, CNBC-e'ye verdiği röportajda, bu olumlu gelişmelerin Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni pekiştirdiğini belirtti.

KEMER SIKMA POLİTİKALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Morales, Türkiye'nin uyguladığı kemer sıkma politikalarının tutarlı bir şekilde sürdürülebilir olmasının kredi notu açısından önemli olduğunu söyledi. Özellikle asgari ücret ayarlamaları gibi iç talebi soğutacak kararların bu sürecin bir parçası olduğunu vurgulayan Morales, bu politikaların kredi notu üzerindeki olumlu etkilerinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİ

Morales, Türk Lirası'nın değerlenmesi konusunda, kademeli bir değer kaybının dezenflasyon hedeflerini zorlamayacağını belirtti. Dolar karşısında TL'nin yıl sonunda yaklaşık 36 TL seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade eden Morales, bu durumun ekonomik istikrar için önemli olduğunu vurguladı. Morales, Türk Lirası'nın istikrarının sağlanmasının, Türkiye ekonomisinin genel sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

POLİTİKA ZORLUKLARI VE ENFLASYON MÜCADELESİ

Morales, Türkiye'nin en büyük zorluğunun enflasyonu düşürmek ve benzer ülkelerle rekabet edebilecek seviyelere indirmek olduğunu söyledi. Bu bağlamda, Türkiye'nin genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun süre sürdürmesi gerektiğini ve Merkez Bankası'nın bu yönde kararlı bir tutum sergilediğini vurguladı. Morales, enflasyonla mücadelenin uzun vadeli bir strateji gerektirdiğini ve Türkiye'nin bu konuda kararlı adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

EKONOMİ POLİTİKALARININ KREDİ NOTUNA ETKİLERİ

Fitch Ratings'in Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarının kredi notu üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Morales, Türkiye'nin mali ve gelir politikalarının iç talebi soğutacak şekilde ayarlanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Özellikle asgari ücret ayarlamaları gibi kararların iç talebi etkileyebileceğini vurgulayan Morales, bu politikaların kredi notu açısından tutarlılığının sürdürülebilirliği açısından olumlu bir etki yaratabileceğini ifade etti.

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